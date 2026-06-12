¿Cuáles son las características de las cuentas remuneradas en Colombia? Se puede tener rendimientos en dólares

Las cuentas remuneradas han ganado espacio entre los productos de ahorro disponibles para los colombianos. Su principal característica es que permiten obtener rendimientos simplemente por mantener dinero depositado en una cuenta, sin necesidad de realizar inversiones complejas o asumir riesgos elevados.
Aunque este tipo de productos existe desde hace varios años, recientemente han ganado popularidad por la llegada de nuevas entidades financieras y plataformas digitales que ofrecen rentabilidades sobre saldos en pesos y, en algunos casos, también en dólares.
A diferencia de una cuenta tradicional, donde el dinero permanece depositado sin generar retornos significativos, las cuentas remuneradas pagan intereses sobre los recursos mantenidos por el cliente. La rentabilidad puede variar dependiendo de la entidad, el monto ahorrado y las condiciones específicas de cada producto.
Además, algunas plataformas han comenzado a ofrecer cuentas remuneradas en dólares, una alternativa que atrae a usuarios interesados en mantener parte de su patrimonio en una moneda internacional y, al mismo tiempo, recibir rendimientos sobre esos recursos.
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Qué tener en cuenta al elegir una cuenta remunerada
Uno de los factores más importantes es la tasa de interés ofrecida. Algunas entidades publican tasas promocionales por periodos limitados, mientras otras manejan esquemas permanentes. Por esta razón, los expertos recomiendan comparar las condiciones vigentes antes de tomar una decisión.
También es importante revisar los requisitos de apertura. Mientras algunas entidades permiten abrir una cuenta sin montos mínimos, otras exigen depósitos iniciales o determinados niveles de saldo para acceder a las mejores rentabilidades.
Otro aspecto relevante son las comisiones y costos asociados. Cargos por administración, transferencias o mantenimiento pueden reducir significativamente el rendimiento efectivo obtenido por el usuario, por lo que conviene analizar el producto de manera integral y no únicamente por la tasa anunciada.
La flexibilidad para disponer del dinero es otro elemento que suele marcar diferencias entre las alternativas disponibles. Algunas cuentas permiten retiros inmediatos sin penalidades, mientras que otras ofrecen mejores rendimientos a cambio de mantener los recursos durante un plazo determinado.
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Beneficios de este tipo de productos
Las cuentas remuneradas son consideradas una alternativa de bajo riesgo para personas que buscan preservar el valor de sus ahorros y obtener una rentabilidad sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos financieros.
Entre sus ventajas se encuentra la facilidad de acceso, la disponibilidad de los recursos y la posibilidad de generar rendimientos sin necesidad de conocimientos especializados en inversión.
Además, algunas de estas cuentas permiten recibir pagos provenientes del exterior, una característica que ha cobrado relevancia entre trabajadores remotos, freelancers y personas que reciben ingresos en otras monedas, para generar rendimientos, por ejemplo, en dólares.
Antes de abrir una cuenta remunerada, especialistas recomiendan verificar que la entidad se encuentre regulada y supervisada por las autoridades correspondientes, así como revisar las condiciones de protección de los depósitos y la cobertura de los mecanismos de garantía existentes en cada mercado.