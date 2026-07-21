Importaciones colombianas crecieron 11 % a mayo y superaron los US$31.000 millones; cae déficit comercial del país

Durante los primeros cinco meses de 2026 (enero a mayo), las importaciones de Colombia alcanzaron un total de US$31.300 millones CIF, registrando un crecimiento del 11,1 % frente a los US$28.178,1 millones CIF reportados en el mismo periodo del año 2025.
Este desempeño estuvo empujado principalmente por el dinamismo de las compras externas del grupo de manufacturas, que representaron 75,2 % del total importado por el país.
Además, según el DANE, este segmento aumentó 13,7 % en lo corrido del año, al pasar de US$20.714 millones a US$23.548,6 millones CIF.
Al interior de este grupo, se destacó el incremento en maquinaria y equipo de transporte (23,7 %), el cual aportó 10,1 puntos porcentuales a la variación total de este renglón.
Por su parte, el sector de agropecuarios, alimentos y bebidas, que participó con más del 14 % de las transacciones, creció un 7,6 % en los primeros cinco meses del año, sumando US$4.516,5 millones CIF.
Este incremento respondió esencialmente a las mayores compras de productos alimenticios y animales vivos (13,1 %), que contribuyeron con 10,1 puntos porcentuales al alza del grupo.
En contraste, el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas presentó una leve disminución del 1,5 %, llegando a US$3.195,1 millones CIF, debido a la reducción en las compras de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-4,8 %).
Solo en mayo de 2026, las declaraciones de importación mostraron un valor CIF total de US$6.785,3 millones, lo que representa un crecimiento del 10,6 % con respecto al mismo mes en 2025 (US$6.135,3 millones CIF).
También en este caso lideraron las manufacturas con compras por US$4.921,0 millones CIF (8,2 %), seguidas de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que ascendió a US$922,7 millones CIF (2,7 %), y los combustibles y productos extractivos, que sumaron US$920,2 millones CIF (35,2 %).
Déficit de la balanza comercial se reduce levemente
El saldo del intercambio comercial de bienes colombianos mantuvo su condición deficitaria, aunque mostró reducciones en comparación con el año anterior.
En mayo se registró un déficit comercial de US$1.222,7 millones FOB, cifra inferior al saldo en contra de US$1.449,1 millones FOB experimentado en mayo de 2025. Este saldo resultó de exportaciones por US$5.193,0 millones FOB frente a importaciones por US$6.415,7 millones FOB.
Además, en el acumulado enero-mayo, la diferencis fue de US$6.060,6 millones FOB, presentando una leve mejora respecto al déficit de US$6.161,3 millones FOB reportado en el mismo lapso de 2025. Esto debido a que, en los primeros cinco meses del año, Colombia exportó US$23.587,6 millones FOB e importó US$29.648,2 millones FOB.
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