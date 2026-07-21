Gobierno Petro castigaría a personas naturales en nueva reforma tributaria; insiste en IVA a más productos

El ministro de Hacienda radicó en la Cámara de Representantes una nueva reforma tributaria que propone, entre otras cosas, aumentar el IVA a la gasolina y eliminar deducciones al impuesto de renta de personas naturales para alcanzar un recudo de $22 billones adicionales en 2027.
De acuerdo con el documento divulgado por Caracol Radio, el texto que se discutirá en el Legislativo le apunta a eliminar las deducciones que hoy aplican para el impuesto de renta de personas naturales, lo que podría implicar aumentar el número de responsables de este gravamen o aplicarles tarifas más altas a quienes ya lo pagan.
Además, se reduciría el umbral a partir del cual los colombianos están obligados a pagar el impuesto al patrimonio a $2.000 millones, aunque a estos se les cobraría una tarifa de solo el 0,5 %.
Incluso, se revive la propuesta de poner a los dividendos por participación accionaria en sociedades un impuesto del 30 % y uno similar para las ganancias ocasionales que provengan de herencias o loterías y similares.
Por otro lado, los combustibles (gasolina, diésel y biocombustibles) dejarían de pagar una tarifa del 5 % correspondiente a IVA y llegarían progresivamente a la tarifa general del 19 % a partir del próximo año.
El articulado también insistiría en llevar el IVA hasta el 19 % para bienes como vehículos híbridos y entradas a conciertos o eventos deportivos, los cuales tienen tarifas diferenciales del 5 %.
Del mismo modo, se aumentarían los impuestos a cigarrillos y vapeadores en línea con la política de castigo a prácticas que atentan contra la salud de las personas, tal como se hizo con el tributo a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
Otra propuesta ya conocida que retoma esta tributaria es la de eliminar la exención que hoy tienen las importaciones de productos de bajo costo (por debajo de US$200) al momento de ingresar al país, argumentando que ha habido un incremento acelerado en el comercio minorista a través de plataformas como Amazon y Temu.
El titular de la cartera argumentó en su carta que la propuesta obedecía a una decisión estratégica e inaplazable y que contribuiría al recaudo y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. También destacó que mediante esta se busca reducir el gasto tributario.
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