Colombia se convierte en el segundo mercado más relevante para la Fintech chilena Global66; estas son las cifras

Global66 reveló que durante el primer trimestre de 2026 procesó más de US$125 millones en transferencias internacionales desde Colombia, cifra que representó un crecimiento de 2,5 veces frente al mismo periodo del año pasado.
Con este desempeño, Colombia se consolidó como el segundo mercado de mayor volumen para la fintech en la región, con una participación cercana al 25 % del flujo total de la plataforma, solo por detrás de Chile.
Además, frente al primer trimestre de 2024, el volumen movilizado desde el país se multiplicó aproximadamente por siete.
Según la compañía, cerca del 32 % de las transferencias internacionales procesadas desde Colombia correspondieron a cobros liquidados en pesos provenientes de pagos del exterior realizados a empresas, freelancers y profesionales independientes.
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La firma explicó que este comportamiento coincide con el crecimiento de las exportaciones colombianas de servicios, especialmente en segmentos relacionados con servicios empresariales, telecomunicaciones, informática e información.
España y Estados Unidos lideran destinos de transferencias
Para Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66 en Colombia, el comportamiento refleja “una demanda creciente de freelancers, profesionales independientes y pymes que facturan en moneda extranjera y necesitan disponer de esos recursos en pesos, sin abrir cuentas fuera del país”.
De acuerdo con la fintech, los principales corredores de destino desde Colombia fueron España, que concentró el 35 % del volumen total, seguido de Estados Unidos con 27 %, México con 14 % y Brasil con 9 %.
La fintech señaló que estas operaciones están asociadas principalmente a pagos por estudios en el exterior, prestación de servicios profesionales hacia plataformas digitales y pagos a proveedores tecnológicos.
Global66 también destacó el crecimiento de su segmento corporativo en Colombia. Según la empresa, la operación de Cuenta Global Business se multiplicó por cinco frente al primer trimestre de 2025, impulsada por empresas que necesitan gestionar pagos internacionales, múltiples monedas y exposición cambiaria.
La Smart Card internacional de la fintech —que detecta automáticamente la moneda de cada compra para evitar recargos por conversión— también registró un crecimiento relevante durante el trimestre.
“El primer trimestre confirmó que Colombia tiene la escala para ser tan relevante como Chile en el mediano plazo dentro del portafolio regional. El país pasó de ser un mercado emergente para Global66 a un motor de crecimiento del grupo”, agregó Londoño.