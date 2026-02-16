Fintech Global66 apunta a licencia bancaria internacional y consolida su liderazgo en Colombia durante 2025

La fintech especializada en transferencias y servicios financieros Global66 cerró un 2025 de crecimiento y ya delinea su hoja de ruta para 2026. En una entrevista con Valora Analitik, Tomás Bercovich, CEO y cofundador de la compañía, reveló los resultados del año pasado y adelantó parte de la estrategia de expansión de 2026.
Entre los planes más ambiciosos, dijo, están evaluar los planes para obtener una licencia bancaria en el extranjero, un movimiento que les permitiría operar con ese segmento de negocio de manera transversal en múltiples países.
El desempeño financiero de Global66 durante el 2025 superó las expectativas. A nivel global, la plataforma movilizó transacciones por US$3.700 millones, lo que representa un crecimiento del 157 % en comparación con 2024.
Colombia se consolidó como un mercado estratégico y de alto potencial para la Fintech de origen chileno. Durante 2025, se negociaron US$543 millones desde y hacia el país, un aumento del 214 % frente a los US$173 millones de 2024.
Balance de Global66 en Colombia en 2025
Este dinamismo estuvo impulsado no solo por las remesas familiares, que superaron los US$100 millones, sino por un fuerte repunte en los pagos a freelancers y nómadas digitales que cobran sus sueldos en dólares o euros.
De hecho, la ruta de envío o recepción de dinero desde Colombia creció un 600 % en el año.
Bercovich destacó que, si bien las remesas tradicionales crecen, el mercado de exchange de monedas es el que más se expande, impulsado también por la masiva llegada de colombianos a España, lo que ha generado un repunte en los envíos desde ese país. Cabe anotar que la mitad de las remesas que ingresan a Colombia aún provienen de Estados Unidos.
Un hito clave para la compañía en 2025 fue la adopción de monedas estables (stablecoins). La plataforma permitió la movilización de US$1 millón a través de ellas, facilitando el fondeo para clientes que utilizan estas monedas respaldadas por activos fuertes como el dólar o el euro.
La estrategia: licencia internacional y tecnología de punta
De cara al futuro, la novedad estratégica no se centra en el mercado local. «No hay planes para gestionar una licencia bancaria en Colombia o en Chile», aclaró Bercovich, «pero sí evaluamos obtener una licencia bancaria en una ubicación internacional que nos permita operar en varios países con ese segmento de negocio».
Este movimiento busca dar un salto cualitativo en la oferta de servicios financieros de la compañía a nivel regional.
Rentabilidad para los usuarios
En cuanto a la rentabilidad para los usuarios, la fintech mantendrá sus opciones de cuentas de bajo monto en países como Colombia, donde los clientes pueden obtener hasta un 6 % de rentabilidad en dólares y hasta un 11 % en pesos colombianos. El CEO enfatizó que esta rentabilidad «depende del movimiento que tenga cada cliente dentro de la plataforma».
Para 2026, las proyecciones son ambiciosas. La empresa, que ya acumula dos años de rentabilidad y cuenta con 350 trabajadores en total (120 de ellos en Colombia), espera magnificar el uso de inteligencia artificial.
«Consolidaremos el crecimiento con el equipo que ya tenemos», afirmó Bercovich, con el objetivo de «crecer más del 100 % en procesamiento y entre un 80 % y un 100 % en ingresos». Las tendencias que explotarán son un enfoque «IA-first» para resolver necesidades de clientes en tiempo real, pagos instantáneos con stablecoins e hiperpersonalización predictiva de servicios, ofreciendo mejores tasas de cambio según el uso, y aprovechando el open finance para optimizar la portabilidad financiera del cliente.
Colombia, el mercado líder regional
Con una visión optimista, Bercovich prevé que Colombia se convierta en el mercado líder para Global66 en la región, superando a Argentina, que también viene creciendo bien, y a Chile.
«Aunque Chile tiene potencial, es un país que tiene una tercera parte de la población colombiana«, argumentó.
Por ahora, y a pesar del sólido desempeño, la compañía no tiene en el radar una Oferta Pública Inicial (IPO por su sigla en inglés) para llegar a bolsa.
La prioridad para 2026 seguirá siendo el crecimiento orgánico del negocio en los 60 países donde opera, con especial énfasis en plazas como México, Perú, Ecuador y Costa Rica, sin descuidar su bastión en Colombia.