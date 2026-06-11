Productores de maíz en Colombia llaman la atención: la seguridad alimentaria está en riesgo

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) alertó que los productores de maíz en Colombia enfrentan fuertes afectaciones, tras un recorrido técnico realizado por diferentes zonas productoras en el departamento del Tolima.
Según el gremio, se evidenció que la sequía ya ha afectado a más de 10.600 hectáreas de este cereal, lo que provoca pérdidas de entre el 70 % y el 80 %, las cuales podrían superar los $40.000 millones.
“Este panorama pone en riesgo la sostenibilidad de cientos de agricultores, así como la seguridad y soberanía alimentaria del país”, señalaron las fuentes gremiales.
“Fenalce, junto con el Fondo Nacional de Cereales, está comprometida con el acompañamiento y apoyo a los agricultores que viven momentos de crisis e incertidumbre debido a los efectos de la sequía en sus cultivos. Hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que reconozca la gravedad de esta emergencia y adopte medidas inmediatas que permitan mitigar el impacto sobre los agricultores y protejan la producción de alimentos. Nuestros agricultores no pueden seguir enfrentando solos los efectos del clima”, afirmó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.
Otros llamados de atención del sector maicero en Colombia
Asimismo, se advirtió que la actual coyuntura amenaza la rentabilidad del campo y compromete el futuro de miles de familias productoras. “Por eso estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para poder brindar las ayudas necesarias”, añadió la dirección de la federación.
El gremio también participó en la Mesa Técnica convocada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Tolima, espacio en el cual se presentaron los posibles riesgos para la seguridad alimentaria y el precio de alimentos clave de la economía local.
En el marco de esta reunión se abordaron las consecuencias que ha tenido este fenómeno climático en el departamento, se plantearon diversas acciones para enfrentar esta crisis y se proyectaron alternativas para los próximos meses ante la persistencia del fenómeno de El Niño.
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Finalmente, los voceros de la producción de maíz en la región señalaron que “se suma el incremento en los costos de producción registrado durante el presente semestre, especialmente en fertilizantes, labores agrícolas y costos asociados al riego. La combinación entre altos costos y posibles pérdidas productivas aumenta el riesgo financiero para muchas familias productoras de la región”.