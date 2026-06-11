Ya se pueden comprar dólares digitales desde la app de Bancolombia: así funcionará el servicio

Las opciones para comprar dólares digitales siguen ganando terreno en Colombia y, tal como lo reveló Valora Analitik desde enero pasado, este servicio aterrizó en Bancolombia, que acaba de habilitar esta función.
El banco informó que cerca de nueve millones de usuarios de la App Mi Bancolombia ya pueden acceder a la compra y venta de dólares digitales a través de Wenia, la plataforma de activos digitales de Grupo Cibest.
La integración permite que los usuarios accedan a dólares digitales referenciados 1:1 con el dólar estadounidense, visualicen sus saldos y movimientos, y conviertan estos activos a pesos colombianos cuando lo deseen desde la aplicación.
“Wenia cumple un rol clave como articulador de esta propuesta, conectando capacidades del Grupo y facilitando el uso de activos digitales desde la App Mi Bancolombia”, explicó Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.
Wenia opera bajo una licencia clase F otorgada por la Autoridad Monetaria de Bermudas y es la encargada de prestar el servicio para los clientes que accedan a esta funcionalidad desde Bancolombia.
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Así se puede acceder al servicio
Para utilizar esta alternativa, los clientes deberán ingresar a la App Mi Bancolombia y dirigirse a la sección de trámites y solicitudes.
Posteriormente, deberán seleccionar la opción de apertura de cuentas, donde aparecerá la Cuenta Global de Wenia, desde la cual podrán comenzar a comprar o vender dólares digitales.
De acuerdo con Bancolombia, la cuenta permite iniciar operaciones desde un dólar digital.
La entidad explicó además que esta funcionalidad se suma a otras alternativas internacionales disponibles para sus clientes, entre ellas la apertura de cuentas en dólares mediante Bancolombia Panamá y Bancolombia Puerto Rico, así como el acceso a inversiones en mercados internacionales a través de Cibest Capital.
Los dólares digitales representan activos respaldados 1:1 por el dólar estadounidense, lo que les permite mantener una referencia estable frente a esta moneda. Entre sus usos se encuentran la recepción y envío de recursos desde el exterior, compras internacionales y el acceso a otras oportunidades dentro de la plataforma Wenia.
Asimismo, Bancolombia indicó que estos activos presentan una volatilidad inferior a la observada en otros segmentos del mercado de criptomonedas.
Recomendaciones de seguridad
Frente al uso de esta nueva funcionalidad, Bancolombia recordó a los usuarios la importancia de no compartir información confidencial como usuarios, contraseñas, claves dinámicas o datos de tarjetas.
La entidad también reiteró que ni Bancolombia ni Wenia solicitan este tipo de información mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos.
Además, advirtió que ninguna de las dos compañías solicita la instalación de programas o la descarga de archivos enviados por canales de mensajería o redes sociales, ni ofrece premios, inversiones garantizadas o ayudas urgentes.
Finalmente, recomendó verificar siempre la autenticidad de los perfiles oficiales en redes sociales y, en caso de recibir comunicaciones sospechosas, reportarlas a través del correo [email protected] o mediante la línea de WhatsApp habilitada por la entidad.