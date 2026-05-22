Wenia conmemora el Bitcoin Pizza Day con beneficios para usuarios y analiza la actualidad de este activo

El 22 de mayo de 2010 se realizó la primera transacción comercial con Bitcoin en el mundo real. Ese día, el desarrollador Laszlo Hanyecz pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas, en un intercambio publicado en un foro en línea y aceptado por el entonces estudiante Jeremy Sturdivant.
Años después, este hecho se convirtió en un hito fundacional para la industria de los activos digitales.
16 años después, el Bitcoin Pizza Day conmemora la evolución de un ecosistema que pasó de ser un experimento tecnológico, a consolidarse como una alternativa para la inversión y el movimiento de valor a nivel global.
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Actualmente, el Bitcoin representa un mercado de US$1,61 billones, con un volumen de transacciones que supera los US$29.000 millones en un solo día.
En Wenia, por ejemplo, desde su lanzamiento hace dos años, es el activo digital con mayor participación dentro de su ecosistema con un 41 %, seguido de dólares digitales con un 38 %.
“En estos 16 años, el ecosistema cripto —más allá de Bitcoin— ha evolucionado de forma significativa. Hace dos años llegamos con Wenia, y hoy, como parte del ecosistema de Grupo Cibest, facilitamos el acceso seguro a activos digitales”, afirmó Pablo Arboleda, CEO de Wenia.
Y agregó: “Desde nuestro origen, hemos desarrollado más de 11 funcionalidades que permiten mover valor a escala global. Celebramos que hoy los colombianos pueden acceder a través de nuestra plataforma a ocho activos digitales como Bitcoin, Ether y SOL, así como a tres stablecoins: COPW, EURC y USDW, el dólar digital creado por la compañía”.
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Wenia Card se suma a la celebración
Como parte de la conmemoración, entre el 22 y el 24 de mayo, Wenia realizará una alianza con el restaurante Julia, en Bogotá.
Durante estos días los usuarios que paguen con Wenia Card podrán acceder a cualquiera de las tres pizzas seleccionadas para esta iniciativa por un valor de $10.000 cada una.
La iniciativa estará disponible en los cuatro puntos del restaurante, con un total de 60 pizzas por punto, y aplicará hasta agotar existencias. La promoción es válida únicamente para consumo en punto y no aplica para domicilios.
Para participar, los usuarios solo necesitan tener activa su Wenia Card, la tarjeta digital Mastercard que permite pagar en comercios físicos y en línea dentro y fuera de Colombia, usando sus activos digitales y que se integra con Apple Pay y Google Pay.