Dólar en Colombia cae al nivel más bajo del mes; deuda pública se valoriza

El dólar estadounidense en Colombia consolidó su racha bajista al registrar una caída de $24, cerrando la jornada en $3.660, el nivel más bajo en lo que va de mayo.
Tras una apertura alineada con el precio previo en $3.685, la divisa local experimentó una persistente presión vendedora que la llevó a perforar la barrera técnica de los $3.670, alcanzando un mínimo intradía de $3.650.
“El nivel de los $3.660 se presentó como un soporte bastante fuerte para el resto de la jornada, y es justamente en esta zona donde el precio está cerrando hoy”, indicó JP Tactical Trading.
Este ajuste se dio de forma ordenada a pesar de la estabilidad del índice DXY (99,26 puntos), impulsado por factores técnicos internos de fin de mes y un reposicionamiento de portafolios en el tramo final de la campaña electoral.
Según Rodrigo Lama de Global66 el mercado entra a la semana más crítica del mes: con las minutas de la FED sugiriendo subidas de tasas globales en junio, el petróleo alrededor de los US$100 y las elecciones de Colombia a un poco más de una semana.
Trump rechaza propuesta de Irán en Ormuz
El mercado energético operó con una ligera tendencia a la baja en medio de nuevos pulsos diplomáticos en el Golfo Pérsico.
El barril WTI retrocedió a US$95,01 (-1,39 %), mientras que el referente europeo Brent bajó a US$101,91 (-0,65 %).
El crudo intentó subir temprano tras conocerse que el Líder Supremo de Irán ordenó retener inventarios de uranio enriquecido y propuso a Omán un sistema de peaje permanente para regular el Estrecho de Ormuz.
Sin embargo, el presidente Donald Trump rechazó la propuesta de tajo, exigiendo tránsito libre de aranceles y amenazando con represalias, lo que forzó la corrección del mercado.
Otras noticias del día
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que el gasto de personal del Estado registrará en 2026 un incremento real del 11,1 %, el mayor aumento en 14 años (desde el 2012). El estudio advierte que esta tendencia consolida una fuerte inflexibilidad presupuestal iniciada en 2023.
Mauricio Salazar, director del Observatorio, enfatizó que mientras en 2005 el Gobierno destinaba apenas el 1,8 % del PIB a sostener su nómina pública, para 2025 este rubro saltó al 5,6 % del PIB, triplicando estructuralmente el tamaño del aparato burocrático. El centro de pensamiento advirtió que la rigidez de estos salarios reduce peligrosamente el margen de maniobra fiscal del país.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,88 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 14,195 % desde los 14,449 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,460 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,690 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,250 %; la jornada anterior en 13,465 %.
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