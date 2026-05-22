Denuncian en el Congreso presiones políticas para frenar megaproyecto vial de $7 billones en el Eje Cafetero

El futuro de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del Eje Cafetero entró en su fase decisiva.
En medio de tensiones políticas y advertencias desde el Congreso, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) deberá definir en los próximos días si da vía libre o no a la iniciativa privada Conexión Centro, una apuesta de cerca de $7 billones para transformar la movilidad entre Armenia, Pereira y Manizales.
Este medio conoció que la ANI prepara el veredicto final sobre el proyecto, que busca asumir durante los próximos 30 años la operación y modernización del corredor.
La iniciativa privada (IP) Conexión Centro contempla inversiones estratégicas para completar obras clave en la conexión vial del Eje Cafetero. Sin embargo, la discusión técnica parece eclipsada por intereses políticos.
Fuentes con conocimiento del proceso aseguraron a este medio que desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro existe especial interés sobre la decisión y que el tema se convirtió en una prioridad dentro de la Casa de Nariño.
Incluso el presidente Gustavo Petro ha hecho pública su posición, luego de que la ANI confrimara que no se renovará la concesión de Autopistas del Café y el próximo 1 de febrero terminará su operación en el Eje Cafetero.
“Se acaban los peajes en la zona cafetera. No es racional económicamente tachonar las carreteras de Colombia con peajes para hacer un negocio financiero. Sale más barata la obra pública y otras formas de construir infraestructura estatal comenzando por los ferrocarriles. Comienza un cambio que hay que profundizar en toda la geografía nacional”, escribió el presidente en su cuenta de X.
Congreso advierte politización
Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y distintos sectores políticos se pidió que la decisión se tome bajo criterios técnicos y no electorales.
El representante a la Cámara John Edgar Pérez Rojas envió una carta a la ANI y al Ministerio de Transporte solicitando una revisión rigurosa de la propuesta. A su vez, el representante por Risaralda, Durgez Espinosa, pidió que el debate se aparte de la politización y avance con “rigurosidad técnica y transparencia”.
“La discusión actual, permeada por actores políticos con agendas limitadas, no representa el sentir de la totalidad de nuestra región. Es alarmante que una decisión de tal relevancia nacional se pretenda tomar a escasos 15 días de un proceso electoral, evidenciando un tinte político que pone en riesgo el desarrollo regional”, se lee en una de las cartas.
Además, solicitaron al Gobierno Nacional abrir espacios para conocer la versión final del proyecto y evaluar técnicamente las alternativas planteadas por las comunidades.
La representante Piedad Correal también llamó a priorizar la doble calzada Calarcá – La Paila es necesaria para la conectividad del centro con el occidente del país: “El gobierno debe llegar a acuerdos con los tres departamentos del Eje cafetero y el sector privado, de lo contrario es una parálisis para el desarrollo de la infraestructura, sin salida alguna o solución de inversión”.
Entre las peticiones elevadas al Ejecutivo están el sustento técnico de las condiciones propuestas, la viabilidad fiscal de las obras y claridad sobre el futuro de los peajes en el corredor vial.
Fuentes consultadas por este medio señalaron que existirían presiones desde el Gobierno sobre funcionarios técnicos de la ANI para frenar la concesión y rechazar la IP Conexión Centro.
Según las versiones conocidas, varios funcionarios considerarían que el rechazo al proyecto no tendría suficiente sustento jurídico ni técnico. Incluso, se habla de posibles renuncias de funcionarios que no estarían dispuestos a firmar decisiones en ese sentido.
El debate por los peajes y los recursos
El representante John Edgar Pérez Rojas cuestionó la posibilidad de ejecutar las obras sin una concesión privada y criticó lo que calificó como un mensaje “populista” alrededor de la eliminación o reducción de peajes.
“El Gobierno Nacional hoy presenta dificultades presupuestales en varias obras que ejecuta a través de Invías. Eso demuestra que sería imposible conseguir los recursos para terminar un corredor vial que requiere inversiones cercanas a $6 billones. La única posibilidad real de desarrollarlo es mediante una concesión”, afirmó.
El congresista agregó que la concesión ha presentado más de 27 propuestas para ajustar el proyecto, incluyendo modificaciones en peajes y alcances de las obras.
“Esperaron hasta la última semana electoral para enviar un mensaje populista y engañoso a los habitantes del Eje Cafetero”, aseguró.
Dentro de los representantes que han pedido una evaluación técnica del proyecto aparecen: Diego Patiño Amariles, Guido Echeverri Piedrahíta, Juan Pablo Gallo Maya, Aníbal Hoyos Franco, Ami Merhe de la Rosa y Pía Correa.