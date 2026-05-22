Gremios bananeros formalizan alianza científica para enfrentar de manera preventiva al Fusarium R4T

En el marco del cuarto Congreso Bananero Colombiano, realizado por la Asociacion De Bananeros Del Magdalena Y La Guajira (Asbama), el sector formalizó una iniciativa de cooperación multilateral para hacerle frente al Fusarium Raza 4 Tropical.
El también conocido como Fusarium R4T es una de las enfermedades fitosanitarias más agresivas para la producción mundial de banano. Con esta alianza, se busca fortalecer la investigación científica, la transferencia tecnológica y la movilización de recursos para prevenir su impacto.
La iniciativa, de la que también hacen parte la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Agrosavia, también apunta a acelerar acciones conjuntas de diagnóstico, investigación aplicada y desarrollo de soluciones para proteger la sanidad vegetal, el empleo rural, la sostenibilidad ambiental y la competitividad exportadora del banano colombiano.
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Emerson Aguirre Medina, presidente de Augura, destacó que esta articulación representa una respuesta de país frente a una amenaza global.
“El Fusarium R4T no reconoce fronteras ni regiones. Proteger el banano colombiano exige ciencia, cooperación internacional y trabajo articulado. Esta alianza nos permite avanzar con una visión técnica y estratégica para defender el empleo, la sostenibilidad y el futuro de miles de familias que dependen de esta agroindustria”, señaló.
En esa misma línea, José Francisco Zúñiga Cotes, presidente ejecutivo de Asbama, enfatizó que sin un sistema fitosanitario robusto “no hay mercados, y sin mercados no hay familias bananeras”, de ahí la importancia de la cooperación para actuar de manera preventiva.
“Defender la sanidad vegetal es también proteger el empleo formal, la seguridad alimentaria, las exportaciones y el desarrollo de las regiones productoras de Colombia”, resaltaron.
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