Dólar en Colombia rompe el soporte de $3.700 y toca mínimos de dos semanas; deuda pública se desvaloriza con fuerza

El dólar estadounidense en Colombia profundizó su racha bajista al registrar una caída de $33,11 frente al dato final de ayer, cerrando la jornada en $3.684.
La divisa local logró romper con fuerza el soporte de los $3.700, registrando un precio mínimo intradía de $3.681,55, un valor que no se registraba desde el 6 de mayo.
Este comportamiento se dio en un ambiente de alta selectividad en los mercados emergentes y a pesar de la leve ganancia del índice global DXY (99,18 puntos, +0,08 %), impulsado por el optimismo en torno a la inminente firma de un acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán.
Tiago Lacerda, analista de AXI, recordó que la depreciación acumulada del peso en las últimas semanas (cercana al 5,5 %) responde puramente a una prima de riesgo táctica por la incertidumbre de la primera vuelta electoral del 31 de mayo. Con la proximidad de la fecha, los inversionistas empiezan a descontar los escenarios, moderando la presión compradora.
La cotización del dólar en Colombia ha entrado oficialmente en un terreno de maduración bajista. Al perforar el nivel de los $3.700 de forma ordenada, la estructura técnica de corto plazo favorece mayores valorizaciones del peso.
JP Tactical Trading destacó que la jornada cerró sin presiones extremas de fin de mes, operando de manera muy fluida, luego de que el dólar en Colombia se descolgara con fuerza.
El pacto de paz que estabilizará el crudo
A pesar de las fricciones de la mañana por la creación de una nueva autoridad militar iraní en el Golfo Pérsico, el mercado financiero internacional reaccionó positivamente a la filtración del borrador final del acuerdo diplomático.
Los precios de referencia del crudo cedieron: el barril Brent cayó a US$103,69 (-1,27 %) y el WTI a US$97,44 (-0,83 %).
Las seis claves del acuerdo que se anunciaría en las próximas horas son cese al fuego inmediato y completo en todos los frentes de combate, compromiso mutuo de no atacar infraestructura estratégica (petrolera o eléctrica), garantía de libre navegación en el Estrecho de Ormuz bajo un mecanismo conjunto de monitoreo internacional, levantamiento gradual de sanciones económicas contra Irán supeditado a verificaciones, un plazo máximo de 7 días para iniciar mesas de negociación sobre temas pendientes y control político interno liderado por el presidente iraní para acotar la influencia de la Guardia Revolucionaria en la diplomacia.
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Desde el frente macroeconómico norteamericano, el sector manufacturero entregó señales de un sólido dinamismo.
El índice PMI manufacturero de S&P Global saltó a 55,3 puntos en mayo, su nivel más alto desde junio de 2022. Aunque el dato refleja un fuerte impulso colateral por los pedidos de la crisis en Medio Oriente, el mercado asimiló esta robustez como un factor que valida la estrategia de la FED de mantener sus tasas estables en el corto plazo, limitando una caída más profunda del DXY.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) destacó que el peso colombiano ha mostrado una resiliencia notable gracias al atractivo de su tasa de interés real (carry trade) y su exposición positiva a las materias primas. Sin embargo, el centro de pensamiento ubicó a Colombia en su mapa de vulnerabilidad «elevada» junto a pares como México y Brasil, advirtiendo que los flujos globales castigarán severamente a las naciones que muestren debilidad institucional o dudas en su balance fiscal.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 1,82 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 7,503 % y la jornada anterior en 8,000 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,449 % desde los 14,512 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,690 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,801 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,465 %; la jornada anterior en 13,599 %.
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