Dólar en Colombia se desploma a $3.717; avances de paz hunden el petróleo y la deuda pública se desvaloriza

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una caída de $57,89 frente al dato previo, cerrando en $3.717,11. La divisa local extendió la corrección de la jornada previa en medio de un renovado apetito por el riesgo global.
Tras abrir a la baja en $3.760, una masiva ola de liquidación de posiciones largas en dólares arrastró la tasa de cambio hasta un mínimo intradía de $3.702, rozando el soporte de los $3.700.
El comportamiento local estuvo alineado con el retroceso global del billete verde, reflejado en la caída del índice DXY a 99,15 puntos (-0,17 %).
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, explicó que las monedas en la región mostraron una tendencia a la baja, mientras las economías avanzadas operaban mixtas. Para Colombia se anticiparon niveles entre $3.772 Y $3.812, pero no se llegó a dicha franja.
El quiebre del canal alcista de las últimas semanas ha devuelto la paridad USD/COP a la zona media de negociación de los meses previos.
De acuerdo con los analistas, si las mesas de votación en Colombia de finales de mes no generan sorpresas en las encuestas y las conversaciones EE. UU.-Irán siguen avanzando, el peso podría intentar buscar extensiones hacia los $3.680.
Optimismo por negociación Trump-Teherán desploma el crudo
El principal motor detrás del alivio en los mercados internacionales fue el giro en la retórica de la Casa Blanca, lo que provocó una fuerte descompresión en los precios de las materias primas.
El barril Brent se hundió a US$105,03 (-6,31 %) y el WTI cayó por debajo de los cien dólares a US$98,34 (-5,79 %).
El presidente Donald Trump inyectó optimismo al declarar que el conflicto con Irán podría resolverse «muy pronto». Pese a que advirtió que mantiene las opciones militares sobre la mesa si las mesas de diálogo fracasan, el mercado dio más peso a la vía diplomática.
La salida de tres superpetroleros atrapados en el Estrecho de Ormuz materializó las señales de distensión, aunque las aseguradoras navales advierten que las cadenas logísticas en la zona operan todavía con restricciones de seguridad estructurales.
Deuda pública en Colombia
A abril de 2026, el saldo de la deuda pública bruta en pesos colombianos cayó en $34 billones en términos nominales frente al mes previo, ubicándose en $1.181,4 billones. Este retroceso se explica en parte por la liberación y extinción de colaterales asociados a la liquidación programada del TRS de francos suizos.
A pesar de la caída nominal, medida como proporción de la economía, la deuda pública subió al 61,2 % del PIB (frente al 60,8 % registrado en marzo). Además, en términos anuales, el endeudamiento es un 8,6 % mayor al de abril de 2025.
Finalmente, los bonos colombianos (TES) cerraron mercados con una desvalorización del 1,29 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 8,000 % y la jornada anterior en 8,502 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,512 % desde los 14,711 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 14,801 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 15,150 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,599 %; la jornada anterior en 13,921 %.
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