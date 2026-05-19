Dólar en Colombia rompe su racha alcista y cae a $3.775; ajuste técnico marca la jornada

El dólar estadounidense en Colombia registró hoy una importante corrección a la baja, cerrando en $3.775. La divisa retrocedió $25,99 frente al cierre del viernes pasado ($3.800,99), logrando corregir de manera contundente la racha de pérdidas que acumulaba el peso colombiano.
Aunque la apertura se ubicó en $3.805 y la volatilidad intradía impulsó la tasa hasta un máximo de $3.817,99, el mercado validó las zonas de resistencia técnica y un flujo masivo de venta de dólares hacia el mediodía arrastró el precio hasta un mínimo de $3.773,50.
El regreso del dólar a los $3.775 demuestra que el nivel de los $3.800 sigue siendo un techo psicológico muy complejo de vulnerar sin un catalizador bélico real en Oriente Medio.
Daniel Londoño Tapia, de Global66, destaca que el movimiento de hoy responde a una corrección natural tras varias semanas de sobrecompra. Para las próximas jornadas de mayo, el rango estimado se reajusta entre $3.760 y $3.820, condicionado a que la volatilidad implícita por la cercanía de las elecciones presidenciales del 31 de mayo no reactive las coberturas de pánico.
Donald Trump cancela ataques a Irán y desinfla las materias primas
En el panorama internacional, el apetito por activos de riesgo regresó con fuerza tras un giro radical en la Casa Blanca:
El anuncio del presidente Donald Trump de cancelar los ataques militares planeados contra Irán, tras peticiones de contención de los aliados del Golfo, derrumbó la prima de guerra.
El barril Brent cayó a US$110,55 (-1,38 %) y el WTI a US$103,49 (-0,85 %), presionados también por las exenciones temporales de EE. UU. al crudo ruso en tránsito.
Aunque un petróleo más barato suele restar fuerza al peso, la fuerte caída en la aversión al riesgo global y la pausa técnica del índice DXY (98,82 a 99,26 puntos) permitieron que las monedas de la región andina recuperaran el terreno perdido el viernes.
Anuncio del fin del TRS alivia la prima de riesgo
El principal catalizador interno de la apreciación del peso fue el reporte del Ministerio de Hacienda sobre la deuda pública nacional.
La confirmación por parte del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, de que el 100 % del Total Return Swap (TRS) en francos suizos quedará liquidado el próximo 27 de mayo quitó una pesada carga sobre el mercado cambiario spot.
Las declaraciones de Cuéllar de que el Gobierno ya completó cerca del 67 % de los pagos y que las compras oficiales de divisas están en su fase final redujo drásticamente el apetito especulativo por el dólar que venía distorsionando los precios, según analistas.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una desvalorización del 0,12 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2026 cerraron en 8,502 % y la jornada anterior en 9,090 %.
- Los TES de 2028 terminaron en 14,711 % desde los 14,369 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 15,150 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 14,914 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,921 %; la jornada anterior en 13,691 %.
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