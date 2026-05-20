Aseguran que el fenómeno de El Niño en Colombia de 2026 sería el más fuerte desde 1990

Ya empiezan a evidenciarse varios riesgos ante lo que se prevé será un fenómeno de El Niño que golpeará con fuerza a Colombia desde septiembre, incluso con temperaturas récord en algunas regiones.
De acuerdo con el Gobierno Petro, ya existen circulares y normativas en aplicación para que, en el corto plazo, se implementen cambios orientados a mitigar los efectos de las altas temperaturas sobre el nivel de los embalses.
Este fuerte fenómeno de El Niño, que sería el más intenso de los últimos 30 años, podría generar presiones sobre el suministro de energía y agua en el país.
Además, algunos análisis preliminares indican que los efectos de la sequía comenzarían a sentirse hacia el cierre de este año en el precio de los alimentos, varios de ellos de alto consumo en el país.
Los efectos previstos del fenómeno de El Niño en Colombia
Productos como la leche, el arroz, las verduras e incluso algunas carnes podrían subir de precio, mientras persisten presiones externas sobre los costos de producción, como el encarecimiento de los fertilizantes y un petróleo que se mantiene en niveles máximos desde la pandemia.
Se espera que la ola de calor asociada al fenómeno de El Niño en Colombia tenga mayor impacto en la región Caribe, donde las temperaturas podrían acercarse a los 40 grados.
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Si bien de momento no se contemplan medidas sobre racionamiento de agua o de energía, las administraciones regionales del país piden, en el plazo más inmediato, empezar a ejecutar planes de cuidado de recursos naturales.