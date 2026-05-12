Seis sectores clave a los que les pegaría con mayor fuerza el Fenómeno de El Niño en Colombia

El Fenómeno de El Niño va a dejar un golpe complejo para la economía local con foco en la inflación y variación de precios que, según el mismo DANE, hacen parte de la canasta básica de bienes y servicios de los hogares del país.
Se espera que el mayor impacto de ese evento climático se dé hacia el mes de septiembre, momento en el que en el país se verían las más altas temperaturas.
Los segmentos a los que les pegará el Fenómeno de El Niño
1.Agropecuario
Un informe del BBVA Research dice que las sequías y las altas temperaturas implican menores rendimientos agrícolas y, en el caso de la ganadería, una reducción en la disponibilidad de pastos y agua.
“Esto se traduce en una menor oferta de alimentos, especialmente perecederos, lo que podría generar presiones al alza en la inflación de alimentos durante la segunda mitad del año. Entre los cultivos más vulnerables se encuentran fique, yuca, palma, cebada, arroz, papa, maíz, algodón, caña panelera, plátano, cacao y frijol, así como la producción de leche”.
2.Energía
Recuerda el análisis que cerca del 66 % de la generación de energía proviene de fuentes hídricas. “En escenarios de sequía, los niveles de los embalses tienden a disminuir, lo que obliga a recurrir a generación térmica, que es más costosa”.
3.Agua
Señala el informe que las sequías por el Fenómeno de El Niño reducen los niveles de los ríos y los embalses, lo que puede generar escasez de agua tanto para uso doméstico como para actividades productivas.
4.Industrias intensivas en energía y en gas
“El aumento en los precios de la energía en bolsa eleva los costos de producción en sectores intensivos en energía, como cemento, siderurgia, químicos, refinación y minería. Esto podría traducirse en una transmisión de mayores costos al consumidor final a través de precios más altos, generando presiones inflacionarias. Adicionalmente, en un contexto de disponibilidad limitada de gas, una mayor demanda de este insumo”, agrega el análisis.
5.Transporte
Con una disponibilidad limitada de gas, una mayor demanda de este insumo para la generación térmica podría reducir su disponibilidad para el sector transporte.
6.Salud
“Las altas temperaturas y la escasez del agua, que obliga a la población a almacenarla en sus hogares, favorecen la proliferación de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el dengue y la malaria”, complementa el documento.
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El gobierno Petro ha mencionado la necesidad de ir implementado planes de cuidado sobre las fuentes hídricas y evitar que el Fenómeno de El Niño lleve a escenarios de racionamiento.