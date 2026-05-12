Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Seis sectores clave a los que les pegaría con mayor fuerza el Fenómeno de El Niño en Colombia

Un informe señala cuáles son los riesgos más complejos de atender para la economía por el Fenómeno de El Niño.

Por: -
regiones de Colombia con las temperaturas más altas por el Fenómeno de El Niño
Imagen: Generada con IA de Gemini

Compártelo en:

El Fenómeno de El Niño va a dejar un golpe complejo para la economía local con foco en la inflación y variación de precios que, según el mismo DANE, hacen parte de la canasta básica de bienes y servicios de los hogares del país.

Se espera que el mayor impacto de ese evento climático se dé hacia el mes de septiembre, momento en el que en el país se verían las más altas temperaturas.

Los segmentos a los que les pegará el Fenómeno de El Niño

1.Agropecuario

Un informe del BBVA Research dice que las sequías y las altas temperaturas implican menores rendimientos agrícolas y, en el caso de la ganadería, una reducción en la disponibilidad de pastos y agua.

“Esto se traduce en una menor oferta de alimentos, especialmente perecederos, lo que podría generar presiones al alza en la inflación de alimentos durante la segunda mitad del año. Entre los cultivos más vulnerables se encuentran fique, yuca, palma, cebada, arroz, papa, maíz, algodón, caña panelera, plátano, cacao y frijol, así como la producción de leche”.

Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos
Hectáreas que podrían afectarse por el Fenómeno de La Niña en Colombia. Imagen: Upra.

2.Energía

Recuerda el análisis que cerca del 66 % de la generación de energía proviene de fuentes hídricas. “En escenarios de sequía, los niveles de los embalses tienden a disminuir, lo que obliga a recurrir a generación térmica, que es más costosa”.

3.Agua

Señala el informe que las sequías por el Fenómeno de El Niño reducen los niveles de los ríos y los embalses, lo que puede generar escasez de agua tanto para uso doméstico como para actividades productivas.

4.Industrias intensivas en energía y en gas

“El aumento en los precios de la energía en bolsa eleva los costos de producción en sectores intensivos en energía, como cemento, siderurgia, químicos, refinación y minería. Esto podría traducirse en una transmisión de mayores costos al consumidor final a través de precios más altos, generando presiones inflacionarias. Adicionalmente, en un contexto de disponibilidad limitada de gas, una mayor demanda de este insumo”, agrega el análisis.

Fenómeno de El Niño aumentará el precio de los alimentos
Fenómeno de El Niño se acerca en Colombia: hay más del 60 % de probabilidad de que llegue desde mitad de año. Imagen: Cortesía Fenalce.

5.Transporte

Con una disponibilidad limitada de gas, una mayor demanda de este insumo para la generación térmica podría reducir su disponibilidad para el sector transporte.

6.Salud

“Las altas temperaturas y la escasez del agua, que obliga a la población a almacenarla en sus hogares, favorecen la proliferación de mosquitos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades como el dengue y la malaria”, complementa el documento.

Fenómeno de El Niño en Colombia
Fenómeno de El Niño en Colombia. Imagen: Rodrigo Torres Valora Analitik.

Recomendado: América Latina y el Caribe enfrentarían un bajo crecimiento en 2026 por cuenta de tensiones geopolíticas

El gobierno Petro ha mencionado la necesidad de ir implementado planes de cuidado sobre las fuentes hídricas y evitar que el Fenómeno de El Niño lleve a escenarios de racionamiento.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Fenómeno de El Niño
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar