Confirman el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia

El Ideam e importantes centros de seguimiento dan por descontado cuál sería el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia.
Los llamados de atención, a manos de gremios de la generación de energía del país, toman fuerza, en los últimos días, porque el precio de la energía podría volver a subir dado que los embalses estarían por debajo de los límites necesarios.
Con esto de base, el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia sería septiembre, pero para ese punto las sequías ya habrían aterrizado en el país.
Dado lo anterior, hacia el noveno mes del año Colombia habría completado casi 5 meses de menos lluvias, por lo que se pide desde aplicar medidas para el cuidado del agua y la energía en hogares y grandes industrias.
El mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia: La cronología
- Mayo – julio 2026: Existe una probabilidad del 61 % de que se instauren las condiciones iniciales del fenómeno
- Septiembre 2026: La probabilidad de consolidación del fenómeno asciende al 90 %. Se espera que a partir de este mes el evento sea oficial y plenamente perceptible en el territorio nacional
- Diciembre 2026 – febrero 2027: Se proyecta el pico de intensidad, que podría alcanzar niveles de moderado a fuerte, coincidiendo con la temporada seca principal del país
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Los pronósticos sobre el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia están acompañados con el hecho de que el dato de la inflación, para los próximos meses del año, sube a cuenta de un ajuste en el precio de los servicios públicos.