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Confirman el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia

Algunos pronósticos señalan que el Fenómeno de El Niño en Colombia tendrá impacto complejo en los niveles de los embalses.

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Fenómeno de El Niño en Colombia
Fenómeno de El Niño en Colombia. Imagen: Rodrigo Torres Valora Analitik.

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El Ideam e importantes centros de seguimiento dan por descontado cuál sería el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia.

Los llamados de atención, a manos de gremios de la generación de energía del país, toman fuerza, en los últimos días, porque el precio de la energía podría volver a subir dado que los embalses estarían por debajo de los límites necesarios.

Con esto de base, el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia sería septiembre, pero para ese punto las sequías ya habrían aterrizado en el país.

Dado lo anterior, hacia el noveno mes del año Colombia habría completado casi 5 meses de menos lluvias, por lo que se pide desde aplicar medidas para el cuidado del agua y la energía en hogares y grandes industrias.

el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia
Fenómeno de El Niño se acerca en Colombia: hay más del 60 % de probabilidad de que llegue desde mitad de año. Imagen: Cortesía Fenalce.

El mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia: La cronología

  • Mayo – julio 2026: Existe una probabilidad del 61 % de que se instauren las condiciones iniciales del fenómeno
  • Septiembre 2026: La probabilidad de consolidación del fenómeno asciende al 90 %. Se espera que a partir de este mes el evento sea oficial y plenamente perceptible en el territorio nacional
  • Diciembre 2026 – febrero 2027: Se proyecta el pico de intensidad, que podría alcanzar niveles de moderado a fuerte, coincidiendo con la temporada seca principal del país
el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia
Fenomeno de El Niño en Colombia. Foto: tomada de Freepik

Recomendado: Cuatro factores que no dejarán bajar a la inflación en Colombia en los próximos meses

Los pronósticos sobre el mes en el que llegaría con fuerza el Fenómeno de El Niño a Colombia están acompañados con el hecho de que el dato de la inflación, para los próximos meses del año, sube a cuenta de un ajuste en el precio de los servicios públicos.  

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Tags: Fenómeno de El Niño
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