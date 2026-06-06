Ecuador y Colombia confirman cooperación energética ante riesgo por fenómeno de El Niño

Colombia retomará de manera progresiva la cooperación energética con Ecuador, una decisión que busca reforzar la seguridad energética de ambos países en medio de las alertas por la posible llegada de un nuevo fenómeno de El Niño.
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien señaló que la medida hace parte de una estrategia regional para reducir riesgos en el suministro de energía y combustibles ante eventuales impactos climáticos sobre la generación eléctrica.
La decisión marca un nuevo capítulo en la relación energética entre los dos países, luego de que Colombia suspendiera a comienzos de este año las exportaciones de energía hacia Ecuador en medio de las tensiones comerciales derivadas de la imposición de aranceles por parte del gobierno ecuatoriano.
Aunque el Ministerio de Minas no entregó detalles sobre fechas, volúmenes o mecanismos de intercambio, el Gobierno aseguró que en las próximas semanas avanzará en acuerdos operativos con empresas del sector y entidades regulatorias para poner en marcha la medida.
Cooperación energética con Ecuador vuelve a la agenda regional
Según explicó Palma, la reactivación de la cooperación energética dependerá de las condiciones técnicas del sistema y tendrá como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de ambos países frente a posibles escenarios de estrés energético.
El funcionario también aseguró que la iniciativa hace parte de una visión más amplia de integración regional, que incluye avances en proyectos de cooperación energética con Venezuela y los planes de interconexión eléctrica con Panamá.
La estrategia busca que los países de la región puedan responder de manera coordinada a fenómenos climáticos extremos que afecten la generación hidroeléctrica, una de las principales fuentes de energía en varios mercados latinoamericanos.
El antecedente: suspensión de exportaciones y tensiones comerciales
El anuncio también representa un giro frente a lo ocurrido en enero de 2026, cuando Colombia suspendió el suministro de energía eléctrica hacia Ecuador como respuesta a las medidas arancelarias adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa.
Recomendado: Petro regañó a su ministro de Minas, Edwin Palma, por subasta de energía que quedó mayoritariamente en manos de térmicas
En ese momento, el Ministerio de Minas defendió la decisión argumentando razones de soberanía energética y reciprocidad comercial. De acuerdo con cifras oficiales, Colombia llegó a aportar entre el 8 % y el 10 % de la energía consumida en Ecuador y, durante períodos críticos, exportó más de 450 megavatios de manera sostenida.
Ahora, con la posibilidad de que El Niño vuelva a generar presiones sobre los sistemas energéticos de la región, el Gobierno colombiano apuesta por retomar los mecanismos de cooperación y avanzar en una mayor integración eléctrica regional como herramienta para garantizar la confiabilidad del suministro.