Gobierno colombiano suspende temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador

Tras la imposición de aranceles de 30 % a los productos colombianos exportados desde Colombia a Ecuador, el Ministerio de Minas y Energía anunció la suspensión de las transacciones de electricidad con ese país. Para la entidad, esta es una medida que tiene como fin la protección de la seguridad energética ante la variabilidad de los fenómenos climáticos.
Sin embargo, lo anterior podría deberse realmente a que la energía eléctrica es el bien que más exporta Colombia a ese país. Cabe recordar que Ecuador ha sufrido lapsos de déficit de energía eléctrica, por lo cual ha requerido de la energía colombiana para su abastecimiento interno.
“Cuando se restauren las condiciones de seguridad energética y se reconstruya el marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos. La integración no puede construirse a costa de la soberanía ni del bienestar”, dijo el ministro de la cartera energética de Colombia, Edwin Palma.
Documento de la resolución del Ministerio de Minas y Energía.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), manifestó que el valor exportado, que en promedio mensual en 2024 alcanzó US$30 millones. El dirigente gremial también señaló que espera que se utilicen los canales diplomáticos para restablecer una relación eléctrica de más de dos décadas.
Por otra parte, Natalia Gutiérrez, presidente de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, manifestó en Blu Radio que la energía que Colombia exporta a Ecuador representa 8 % del abastecimiento de ese país.
Luego señaló que entre noviembre, diciembre y enero (las épocas más críticas para la generación de energía) dicha representatividad alcanza 12 % de la energía de ese país.
