MinHacienda aumenta proyección de inflación para cierre de año

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló que el Gobierno proyecta que la inflación cierre el año en el 6 %, lo que significa que la cifra se ajustó al alza desde el 5,8 % calculado a inicio de año en el Plan Financiero.
«En 2026, la inflación presentaría un repunte, por cuenta de presiones de oferta e indexación. La disipación gradual de estos choques llevaría la inflación al 3 % en el mediano plazo», dice el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado este viernes en rueda de prensa.
El nuevo cálculo está más en línea con las estimaciones del mercado, que se mueven alrededor del 6,4 %, de acuerdo con las encuestas de mayo, siendo el dato más pesimista anticipado para diciembre de este año.
Esto por cuenta de un repunte en los precios, principalmente de los alimentos y los bienes regulados, que ha derivado en un aumento de la inflación en los tres últimos meses. De hecho, en mayo, la variación del Índice calculado por el DANE se ubicó en el 5,84 %.
Luego, en 2027, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría en el 4,4 % y para 2028 el indicador regresaría a la meta definida por el Banco de la República del 3 % y se mantendría en ese nivel hacia adelante.
Por su parte, la estimación de crecimiento económico se mantuvo en el 2,6 % para este año, lo que significa sostener la dinámica de 2025, de acuerdo con la versión más reciente del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Sin embargo, para 2027 se vería un rebote y el crecimiento del Producto Interno Bruto sería solo del 2,2 %. Luego, en el mediano plazo retornaría alrededor de 2,9 % en línea con las estimaciones de PIB tendencial, y permitiendo el cierre de la brecha del producto.
El titular de la cartera de Hacienda explicó que la recuperación de la inversión, junto a unos mayores niveles de empleo y la productividad, serán determinantes para favorecer la mejora en la dinámica económica.
Finalmente, el funcionario recordó que país alcanzó mínimos históricos de desempleo en los últimos años. En 2025, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9% y se espera que esta se mantenga en este nivel para 2026. En consecuencia, entre 2028 y 2037, la tasa de desempleo se ubicaría en un promedio del 8,7%.
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