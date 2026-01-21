Exclusiva | Indumil y Ecopetrol pujarían por Monómeros si se levantan restricciones de la Lista Clinton

Durante una conversación exclusiva con el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, se conoció que Ecopetrol o Indumil podrían ser las organizaciones que adquieran a la compañía Monómeros, dedicada a insumos agrícolas y fertilizantes. Sin embargo, el funcionario señaló que, a su criterio, es más factible que la empresa quede en manos de Indumil que de Ecopetrol.
Para el superintendente, si se ponen en una balanza a ambas compañías por una puja de Monómeros, en caso de que se resuelva la situación de la lista OFAC (Lista Clinton), sería Indumil (Industria Militar de Colombia) la que ganaría; según lo dijo, esta es una empresa que, por su estado del arte y su situación actual, tiene grandes posibilidades de crecimiento.
El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar. Imagen: Superintendencia de Sociedades de Colombia.
“Ellos (Monómeros) están en la lista OFAC y eso hace que sea más difícil que esta empresa pueda operar y funcionar como debe ser. No obstante, han seguido operando, y en este momento, no se encuentran en situación de liquidación. Han podido cumplir con sus obligaciones y han operado en la medida de lo posible. Nosotros pensamos que si esa empresa, no obstante de tener esa dificultad y esa limitación, ha seguido operando y salvando el empleo, fácilmente, luego de levantar esa medida, y ojalá se logre, seguramente va a salir adelante”, afirmó.
Para Escobar, no es una idea caprichosa que Monómeros también pueda ser adquirida por Ecopetrol, puesto que insumos como la urea, que se utilizan en sus fertilizantes, provienen de los hidrocarburos.
“Ecopetrol puede ser un eventual comprador, porque está dentro de toda su cadena de producción”, dijo.
¿Por qué una empresa como Monómeros podría ser adquirida por Indumil?
Frente a la conexión que pueda tener esta organización con Monómeros, el superintendente explicó que, dentro del proceso para hacer la pólvora, también se puede desarrollar, en un punto específico, la urea.
“Indumil es una empresa muy bien organizada. Entonces podría surtirse del mismo proceso”, agregó.
Es decir, con los planes que adelanta la compañía no solamente podría desarrollar bienes y servicios para la industria militar, sino también de carácter agrícola.
En cuanto a interrogantes sobre los cuestionamientos que se presentaron cuando el Gobierno planteó la compra de Monómeros, acerca del estado real de los activos de la empresa, las deudas de la compañía y un supuesto deterioro de su infraestructura, Escobar concluyó que la Superintendencia no tiene capacidad de acción en este punto, sino que esto le corresponde a las partes interesadas, es decir, a Ecopetrol o Indumil, u otros particulares interesados.
