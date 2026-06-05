Inflación en Colombia completa tres meses al alza; en mayo llegó al 5,84 %

En mayo de 2026, la inflación anual en Colombia fue del 5,84 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra del mes anterior (5,68 %), una tendencia que se viene observando desde marzo.
De acuerdo con el DANE, en el quinto mes del año, el indicador incluso superó el registro de 2025 (5,05 %).
La directora de la entidad, Piedad Urdinola, destacó que la última vez que la inflación anual estuvo por encima del dato visto en mayo fue en agosto de 2024, cuando registró un 6,12 %.
La dinámica se atribuyó a los aumentos en los precios de la división de alojamiento (+1,40 pp), los alimentos (+1,15 pp) y los servicios de hoteles y restaurantes (+1,07 pp); este último fue el que más creció (+9,62 %).
Por su parte, la variación mensual llegó al 0,47 % y también superó el dato del año anterior (0,32 %), un resultado que se atribuyó al incremento en los precios de alojamiento (arriendos) y servicios públicos, dinámica que se ha visto en los últimos meses.
“Los arriendos están indexados a la variación del IPC del año anterior y por eso siguen arrastrando y teniendo este efecto, aunque no es tan grande como el que veíamos hace un año; también colaboraron los pagos en agua y copropiedades”, explicó Urdinola.
El resultado estuvo en línea con las proyecciones del consenso del mercado, que le apuntaban a que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara alrededor de 5,89 %. Sin embargo, entidades como Bancolombia no descartaban que superara el 6 %.
El DANE destacó que la inflación más baja fue para los hogares pobres (5,56 %) y vulnerables (5,66 %), mientras que quienes vieron un mayor aumento en los precios de los bienes básicos fueron los hogares de mayores ingresos (5,97 %).
También reveló que el indicador supera el registro de países como México, Chile, Brasil e incluso la Zona Euro para el mismo periodo, donde también se viene registrando una tendencia al alza desde inicio de 2026.
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