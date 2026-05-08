Inflación en Colombia para abril mantuvo tendencia al alza: variación anual fue del 5,68 % 

La inflación en Colombia volvió a acelerar en abril y confirmó que el costo de vida sigue siendo uno de los mayores desafíos para los hogares y para la economía del país. Aunque el mercado esperaba un dato elevado, el nuevo reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) evidenció que los precios continúan mostrando presiones importantes, especialmente en alimentos, restaurantes, salud y servicios básicos.
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De acuerdo con el informe oficial del DANE, la inflación anual en Colombia llegó a 5,68 % en abril de 2026, por encima del 5,56 % registrado en marzo y también superior al 5,16 % reportado en el mismo mes de 2025.
El resultado ratificó la tendencia alcista que venían anticipando analistas y entidades financieras, en medio de un contexto donde el país sigue enfrentando presiones en alimentos, transporte y servicios asociados al consumo diario de los hogares.
Además, el dato marca un comportamiento que no era frecuente desde los años posteriores a la pandemia: la inflación volvió a ubicarse por encima del nivel observado en el mismo periodo del año anterior, una señal que preocupa a los mercados y que podría influir en las decisiones futuras del Banco de la República sobre tasas de interés.
Según el DANE, la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en abril fue de 0,78 %, mientras que el indicador acumulado en lo corrido de 2026 alcanzó 3,87 %.
Alimentos volvieron a presionar la inflación en Colombia
Uno de los puntos más sensibles del informe estuvo en los alimentos y bebidas no alcohólicas, división que registró la mayor variación mensual del IPC con 1,51 %.
El comportamiento confirma que el bolsillo de los hogares sigue enfrentando fuertes presiones en productos básicos de consumo diario. Entre los alimentos que más aumentaron de precio durante abril estuvieron la zanahoria, con una variación de 10,40 %; el tomate de árbol, con 9,05 %; y las papas, con 8,05 %, según detalló el DANE.
Aunque algunos productos mostraron alivios parciales, como las naranjas (-3,83 %) y los plátanos (-1,41 %), el balance general siguió reflejando un aumento importante en el costo de la canasta familiar.
En el acumulado del año, la situación también muestra presiones relevantes. Entre enero y abril, los alimentos acumularon una variación de 5,87 %, impulsada principalmente por productos como tomate, papas y tomate de árbol.
Restaurantes y salud siguen entre los sectores más caros
El informe del DANE también mostró que los servicios continúan siendo uno de los componentes que más presionan la inflación anual. La división de restaurantes y hoteles registró la mayor variación anual del país, con 9,61 %.
Dentro de esta categoría, los mayores incrementos estuvieron asociados a bebidas calientes para consumo inmediato, comidas preparadas y servicios de restaurantes. El DANE señaló que las bebidas calientes subieron 12,96 %, mientras que las comidas preparadas fuera del hogar aumentaron 9,85 %.
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La salud también siguió mostrando incrementos elevados. La variación anual de esta división fue de 8,21 %, impulsada principalmente por consultas médicas particulares y servicios odontológicos.
Para millones de hogares, esto implica una presión adicional sobre gastos esenciales que cada vez ocupan una mayor parte del presupuesto mensual.
Vivienda, transporte y arriendos siguen impactando el bolsillo
El DANE explicó que el comportamiento anual del IPC estuvo impulsado principalmente por las divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, además de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Entre las subclases que más aportaron al aumento anual de la inflación estuvieron las comidas en restaurantes, el arriendo imputado y el transporte urbano.
Esto refleja que el aumento del costo de vida no solo se concentra en alimentos, sino también en servicios estructurales que afectan directamente a las familias, como vivienda y movilidad.
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