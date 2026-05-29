Mineros proyecta duplicar su producción de oro hacia 2030 apoyado en expansión en Nicaragua

Mineros viene ejecutando un plan de crecimiento y transformación con el cual proyecta duplicar su producción de oro hacia 2030, impulsada por la expansión de sus operaciones en Nicaragua, el desarrollo de nuevos proyectos y un mayor ritmo de exploración.
Así lo aseguró Daniel Henao, CEO de la compañía, durante una entrevista en el pódcast del inversionista Rick Rule, realizada en el marco del Natural Resources Investment Symposium 2026, evento enfocado en minería y recursos naturales que se llevará a cabo en Boca Ratón, Estados Unidos.
Actualmente, Mineros produce entre 200.000 y 230.000 onzas equivalentes de oro al año en sus operaciones de Nicaragua y Colombia. Sin embargo, la meta de la compañía es superar las 500.000 onzas hacia el final de la década.
“Esperamos superar el objetivo de 300.000 onzas en el futuro cercano. Y nuestra meta final es llegar a 500.000 onzas para 2030”, afirmó Henao.
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Expectativa por crecimiento en Nicaragua
Uno de los principales motores de crecimiento será Nicaragua, donde la compañía avanza en una expansión de 40 % de su capacidad de procesamiento. La operación pasará de 1.750 toneladas por día a 2.500 toneladas diarias antes de finalizar 2026.
Según explicó el ejecutivo, la compañía tenía más mineral disponible del que podía procesar, por lo que la ampliación de infraestructura permitirá aumentar la producción y mejorar la rentabilidad de la operación.
En el primer trimestre de 2026, Mineros reportó un aumento de 22 % en la producción de oro en Nicaragua y un crecimiento de 109 % en la producción de plata frente al mismo periodo del año anterior.
En línea con ese desempeño, la minera alcanzó ingresos cercanos a US$300 millones y un Ebitda ajustado de US$154 millones durante el trimestre.
Otras iniciativas de Mineros
La compañía también destacó mejoras operativas en recuperaciones metalúrgicas. En oro, las recuperaciones pasaron de 87 % a más de 90 %, mientras que en plata aumentaron de 30 % a 76 %.
Otro de los proyectos clave para el crecimiento de Mineros es Porvenir, un activo polimetálico ubicado al suroeste de sus minas en Nicaragua.
De acuerdo con Henao, el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad y contempla una producción inicial cercana a 70.000 onzas equivalentes de oro.
Además, el activo tendría una tasa interna de retorno (IRR) de 38 %, una inversión estimada de US$200 millones y un valor presente neto (NPV) de US$460 millones.
“Estamos prácticamente totalmente permitidos y avanzando en la ingeniería de detalle”, señaló el CEO.
En paralelo, Mineros puso en marcha el programa de exploración “más ambicioso” de su historia, con cerca de 85 kilómetros de perforación en Nicaragua.
La compañía anunció recientemente nuevos resultados de exploración, entre ellos intersecciones de ocho metros con leyes de 17 gramos por tonelada en una zona ubicada entre dos minas productoras.
Durante la conversación con Rick Rule, Henao también resaltó el entorno operativo en Nicaragua y aseguró que el gobierno mantiene una postura favorable hacia el desarrollo de nuevos proyectos mineros.