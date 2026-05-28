Mineros inicia segunda fase de recompra de acciones: estos son los detalles

Mineros señaló que inició la segunda fase de recompra de sus acciones ordinarias a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). El proceso comenzó el 28 de mayo de 2026 y hace parte del programa de recompra de acciones que la compañía había anunciado previamente al mercado.
La iniciativa fue aprobada en la Asamblea de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2026. El programa podrá ejecutarse hasta el 27 de marzo de 2029, es decir, tendrá una vigencia de tres años, o hasta que se agoten los recursos destinados para este fin, los cuales ascienden a US$80 millones.
El proceso contará con los mecanismos establecidos en el reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia, debido a que las acciones de la compañía se encuentran listadas en este mercado.
Por otra parte, el valor agregado de las operaciones de recompra en cualquier jornada bursátil no podrá superar 25 % del volumen promedio de negociación registrado durante 90 días bursátiles anteriores.
La compañía, presidida por Daniel Henao, también dijo que, debido a que en la primera fase del programa, que concluyó el 26 de mayo de 2026, ya fueron utilizados US$13,3 millones, aún restan US$66,7 millones para completar el monto total autorizado.
Destacado: Mineros avanza en sus campañas de exploración en activos en Nicaragua
Adicionalmente, manifestó que la recompra únicamente se realizará en la Bolsa de Valores de Colombia y no en la Bolsa de Toronto, en Canadá.
—