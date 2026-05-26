Mineros avanza en sus campañas de exploración en activos en Nicaragua

La compañía Mineros, presidida por Daniel Henao, afirmó que ya obtuvo los primeros resultados de su campaña de exploración en sus activos en Nicaragua. Estos abarcaron cuatro áreas: Xiloa, alrededor de la mina Pioneer; el sistema de vetas de Leticia y Apoyo en Porvenir; y la delimitación de rellenos en la mina Panamá.
El vicepresidente de Exploración de la empresa, Carlos David Ríos, manifestó que se está desarrollando uno de los procesos de exploración más agresivos que se hayan implementado en Nicaragua. Añadió que en Xiloa se ha demostrado un gran potencial para la compañía.
En total, para 2026, en la campaña de perforación participaron más de 10 plataformas al mismo tiempo, con 75.000 metros planificados. Todo esto fue impulsado por sus objetivos no solo en Xiloa, sino también en Leticia y La Reforma en Pioneer, junto con las delimitaciones de rellenos en Panamá y también en Pioneer.
Por otro lado, en cuanto al distrito Porvenir, uno de los activos de la empresa en Nicaragua, este estaría respaldado por cerca de 736.000 onzas de oro en reservas probadas y probables.
La compañía indicó que este es uno de los distritos con mayor crecimiento dentro de su propiedad en Nicaragua, ya que contiene potencial en oro, plata y zinc.