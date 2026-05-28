Vivo presentó en Colombia los nuevos celulares V70 y V70 FE: así son sus cámaras, batería y funciones con IA

Vivo Colombia lanzó su nueva serie V70, que incorpora el V70 FE, un dispositivo desarrollado para llevar la fotografía de viaje a otro nivel mediante capacidades de imagen avanzadas, incluyendo una cámara de 200 MP, funciones inteligentes y un diseño sofisticado. La serie también incluye el V70, co-desarrollado con Zeiss, que ofrece una experiencia óptica superior.
En el núcleo de esta propuesta, el V70 FE destaca como un dispositivo diseñado para capturar cada momento del viaje con precisión y claridad, integrando arquitectura de sensores, estabilización, fotografía computacional y optimización de software.
Así, el V70 FE está disponible en versión de 8 GB (+ 8 GB de RAM extendida) con hasta 512 GB de almacenamiento, mientras que el V70 se ofrece en configuración de 12 GB + 512 GB.
Por su parte, Cristian Torres, gerente de Entrenamiento de Vivo, expresó: “Hoy vemos que los usuarios en Colombia no solo quieren capturar un momento, sino conservarlo tal como lo vivieron, especialmente cuando están de viaje. Con la serie V70 buscamos responder a esa necesidad, combinando tecnología de imagen avanzada con una experiencia pensada para acompañarlos en todo momento”.
Su cámara principal ultra nítida de 200 MP está diseñada para capturar desde paisajes amplios hasta las pequeñas texturas, pues equipada con estabilización óptica de imagen (OIS) y un sensor de gran tamaño de 1/1.56”, la cámara ayuda a mantener las imágenes nítidas incluso en movimiento.
Además, impulsado por el motor de imágenes ultranítido, el V70 FE se adapta a distintos cambios de luz a lo largo del día, manteniendo colores equilibrados, claridad y nivel de detalle en cada escena.
El dispositivo incorpora además Superzoom de 30x con mejora de teleobjetivo, así como recorte de fotos ultranítido. En fotografía de retrato, el V70 FE integra cuatro distancias focales profesionales: 23 mm, 35 mm, 50 mm y 85 mm, mientras que, en video, ofrece grabación estable en 4K y funciones como video en doble vista.
A esto se suma un conjunto de herramientas de imagen con IA que optimizan escenas y permiten ajustes posteriores, como la transformación de condiciones de luz o la reinterpretación visual de las imágenes. Funciones como clima mágico y paisaje mágico con IA permiten modificar luz, color y atmósfera de forma fluida.
El V70 incorpora una cámara principal Zeiss de 50 MP con OIS y una cámara superteleobjetivo Zeiss de 50 MP con estructura periscópica, lo que permite capturas precisas tanto en retrato como en escenas a larga distancia. Funciones como modo escenario con IA optimizan la captura en condiciones de iluminación complejas.
Mientras que el retrato de 85 mm aporta una estética más cinematográfica, con profundidad natural y mayor nivel de detalle. En video, el V70 incorpora eliminador de ruido con IA, que reduce sonidos no deseados en entornos concurridos.
Batería de larga duración para viajes sin interrupciones y una pantalla inmersiva
En esta necesidad, la serie V70 cuenta con una batería BlueVolt de 7000 mAh en el V70 FE y de 6500 mAh en el V70, ambos compatibles con 90W FlashCharge, ofreciendo un rendimiento confiable durante todo el día en fotografía, navegación y creación de contenido.
Así, el V70 FE otorga hasta 43,8 horas de reproducción continua en YouTube, mientras que el V70 ofrece hasta 40 horas de reproducción de video, hasta seis horas de grabación de video en 4K a 60 FPS y hasta 10 horas de navegación.
Durante una jornada completa, el V70 FE pueden alcanzar hasta 16 horas de uso activo, manteniendo alrededor de un 14 % de batería.
Cabe resaltar que ambos dispositivos cuentan con una pantalla ultra nítida 1,5K, Amoled, optimizada para visibilidad en exteriores, y altavoces estéreo duales. En rendimiento, el V70 FE está impulsado por MediaTek Dimensity 7360-Turbo, mientras que el V70 incorpora Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.
La serie también integra resistencia al polvo y al agua IP68 e IP69, mientras que un sistema de enfriamiento avanzado permite mantener un rendimiento estable durante el uso prolongado de la cámara y la grabación de video en alta resolución.
Diseño vibrante y experiencia inteligente
El V70 FE presenta un perfil delgado de nivel flagship, con biseles ultraestrechos y una pantalla plana con bordes suavemente redondeados. Disponible en dos acabados distintivos: lila floral y azul océano.
Por su parte, el V70 tiene enfoque más refinado y premium, incorporando materiales mejorados, un acabado más pulido y un módulo de cámara alineado con su sistema co-desarrollado con Zeiss. Está disponible en acabados como dorado amanecer y negro nocturno.
En otra línea, gracias al Origin Smooth Engine de Vivo, el sistema mantiene un rendimiento ágil a lo largo del tiempo, con hasta cinco años de experiencia fluida, transiciones entre aplicaciones sin interrupciones y una multitarea eficiente.
Funciones como Origin Island, introducida por primera vez en la serie V70, permiten interacciones en tiempo real más intuitivas. Las tarjetas giratorias ofrecen acceso dinámico y personalizado a información clave en movimiento, mientras que vivo Office Kit conecta Android con PC y Mac.
Las funciones de privacidad y seguridad, incluyendo la gestión de privacidad en el dispositivo y la funcionalidad de espacio privado, brindan un mayor control sobre los datos personales. El sistema también cuenta con hasta cinco años de actualizaciones de seguridad, garantizando protección y confiabilidad a largo plazo.