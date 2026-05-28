Gezpomotor apuesta por el lujo y la tecnología con su marca de carros eléctricos Voyah en Colombia

El mercado colombiano de vehículos eléctricos e híbridos sigue creciendo y entregando más opciones para los clientes. En ese contexto, el grupo Gezpomotor, con amplia trayectoria en transporte y comercialización de vehículos pesados, decidió dar un salto hacia el segmento premium con la marca china Voyah.
Juan Carlos González Rodríguez, gerente general del grupo, conversó con Valora Analitik sobre los resultados, la expansión y el valor agregado que buscan instalar en el país.
González destacó que la marca Voyah es respaldada por el fabricante Dongfeng, uno de los gigantes automotrices más grandes de China con más de 60 años de experiencia.
“Dongfeng ha fabricado vehículos para Honda, Citroën, Peugeot, Nissan y Kia. Aprendieron de los mejores y ahora aplican esa ingeniería con tecnología de punta”, destacó. Esa es precisamente la garantía que ofrecen: no son una plataforma tecnológica que le añadió un vehículo a un software, sino un fabricante experimentado que incorpora alta tecnología y lujo al nivel de las mejores marcas del mundo.
Diferencia en diseño y una estrategia de cercanía
El primer modelo en llegar fue el Voyah Courage, un SUV 100 % eléctrico de lujo que, según González, ha tenido una “acogida espectacular”.
Actualmente venden entre 10 y 12 unidades por semana y proyectan superar las 350 unidades en 2026. Los precios partieron en $155 millones para la versión 2026 y hoy la 2027 arranca en $165 millones. ¿Qué lo hace diferente? Además de que “el lujo comienza y termina con el diseño”, incorpora interiores en Ecotex estándar 100, libre de toxinas, y una experiencia de confort poco común en el segmento de entrada premium.
Un diferenciador clave de Gezpomotor es su red de ventas. En lugar de concesionarios tradicionales, han apostado por centros comerciales en Bogotá (Gran Estación, Unicentro, Parque La Colina, Fontanar y Landino) y Medellín (El Tesoro). Próximamente abrirán en Villavicencio y el Eje Cafetero. “El consumidor debe tener el producto cerca. Antes la gente viajaba horas para ver un carro. Hoy queremos estar donde ellos ya van”, explicó González.
Free 318 y M Hero: dos lanzamientos que cambian el tablero
La gran novedad para este año es el Voyah Free 318, un híbrido enchufable de rango extendido que llegará a vitrinas en junio. González lo describe como “lo mejor de dos mundos”: más de 210 km de autonomía eléctrica para la ciudad y 1.300 km totales sin ansiedad por estaciones de carga.
“El diseño es italiano, por Italdesign. Es un 4×4 con 480 caballos de potencia y 720 Nm de torque. Tiene asientos con masaje, calefacción, ventilación y suspensión ajustable en altura”, explicó.
El precio de salida será de $225 millones, una cifra que el directivo considera imbatible frente a cualquier competidor del segmento.
Pero el modelo que no tiene comparación en Colombia es el Voyah M Hero, derivado de la división de vehículos militares de Dongfeng.
“El ADN militar es mantener a salvo a los ocupantes y tener gran performance en condiciones extremas. Eso lo aplicaron al mundo civil con lujo y confort”, afirmó González. El M Hero tiene 680 caballos de potencia, 848 Nm de torque, dirección en las cuatro ruedas y modo cangrejo. Está disponible desde mayo en dos versiones: la rústica en $260 millones y la full equipo en $325 millones. “Hoy no existe algo similar en Colombia”, sentenció.
La lección de los camiones: respaldo y eficiencia
Gezpomotor no es nuevo en el sector. Por siete años han comercializado camiones Shacman, con resultados positivos. Fueron el segundo tractocamión más vendido en Colombia, gracias a un ahorro de combustible del 30 % al 50 % frente a marcas tradicionales. “Un transportador compra más de una vez al año. Si no tienes respaldo técnico, no te vuelve a comprar. Esa experiencia en soporte la estamos aplicando a Voyah”, aseguró.
Los camiones Shacman, con cajas de 16 velocidades, doble filtración de aire y retardador hidráulico, cuestan entre 30 y 50 por ciento menos que la competencia. Una tractomula matriculada ronda los $560 millones.
González cerró con una frase que resume el ADN del grupo: “Nosotros no traemos nada que no fuéramos a usar. En camiones funcionó, en Voyah estamos compartiendo nuestra propia experiencia. Si nos gusta a nosotros, seguramente a muchos colombianos también”.
Con una red en crecimiento, productos diferenciados y una filosofía clara, Gezpomotor busca consolidar a Voyah como una marca aspiracional pero accesible dentro del lujo. El 2026 será el año de la prueba de fuego con el Free 318 y el M Hero.