Promigas recibió permisos y completó el cierre de la transacción para adquirir activos de energía renovable de Zelestra

Este jueves 28 de mayo de 2026, Promigas informó el cierre de la transacción para adquirir los activos de Zelestra en generación de energía renovable en Chile, Perú y Colombia. Según dijo la compañía, el portafolio incluye cerca de 3.500 megavatios en proyectos de este tipo de fuentes energéticas que se encuentran en operación, construcción y desarrollo.
La adquisición se ejecutó mediante la capitalización de las sociedades Promigas Soluciones Energéticas Colombia y Promigas Soluciones Energéticas España, compañías que pertenecen en su totalidad a Promigas, empresa en la que el Grupo Aval es accionista. Cabe señalar que, antes de la transacción con Zelestra, dichas sociedades no contaban con activos ni contratos, según informó la organización.
El proceso requirió autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual fue otorgada el 8 de abril de 2026, así como del Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) en Perú, entidad que aprobó la operación el 16 de marzo de 2026. Según explicó la empresa, la adquisición de Zelestra no vulnera principios de libre competencia y hace parte de su estrategia de diversificación de activos y operaciones.
Adicionalmente, la compañía expresó que esta operación representa un avance dentro de su estrategia de largo plazo, con la finalidad de consolidarse como una multienergética con presencia regional.
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En entrevista con este medio, Juan Manuel Rojas, presidente de la organización, expresó en diciembre de 2025, cuando se anunció la negociación, que la adquisición no solo permitiría avanzar en la estrategia corporativa hacia 2040, sino también ingresar al negocio de energías renovables a gran escala, complementando las operaciones que ya desarrolla la empresa en transporte y distribución de gas, importación de este energético y distribución de energía eléctrica.
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