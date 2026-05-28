Premercado | Nuevos ataques en Irán causan incertidumbre; se esperan datos de consumo e inflación en EE. UU.

Bolsas de Asia-Pacífico
Los mercados de valores asiáticos retrocedieron el jueves tras los nuevos ataques militares de EE. UU. contra Irán, que frenaron el optimismo reciente de los inversores sobre un acuerdo de paz a corto plazo, mientras los traders se mostraban cautelosos ante los datos clave de inflación estadounidense previstos para más tarde en el día.
El Nikkei 225 de Japón cedió un 0,1 % hasta los 64.921 puntos, tras haber alcanzado máximos históricos en la sesión anterior. El índice Topix bajó un 0,2%.
El Kospi de Corea del Sur cayó un 1,1 % hasta los 8.139 puntos, después de haber escalado hasta nuevos máximos históricos, con los fabricantes de chips y los valores vinculados a la inteligencia artificial haciendo una pausa tras el fuerte rally reciente.
El índice Hang Seng de Hong Kong cayó casi un 2 %, lastrado por la debilidad de los valores tecnológicos. El Shanghai Composite de China retrocedió un 0,4 %, mientras que el índice de referencia Shanghai Shenzhen CSI 300 cayó un 1,1 %. El índice Straits Times de Singapur perdió un 0,7 %, mientras que los futuros vinculados al Nifty 50 de India bajaron un 0,3 %. El S&P/ASX 200 de Australia también descendió un 1,1 %.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas cayeron en la apertura tras una escalada de las hostilidades en el Golfo Pérsico, poniendo en peligro un frágil alto el fuego entre EE. UU. e Irán, así como un posible acuerdo de paz entre ambos países.
El índice Stoxx 600 caía un 0,4 %, el Dax de Alemania retrocedía un 0,5 %, el CAC 40 de Francia perdía un 0,4 % y el FTSE 100 del Reino Unido descendía un 0,7 %.
El ejército estadounidense llevó a cabo nuevos ataques militares contra Irán el miércoles, en respuesta a los ataques con drones de Irán contra barcos comerciales en el Estrecho de Ormuz, según informó el Wall Street Journal citando a dos funcionarios familiarizados con el asunto.
Mientras tanto, los esfuerzos diplomáticos de Europa para forjar una paz duradera continuaron, pero no lograron una resolución inmediata al conflicto, que ya acumula aproximadamente tres meses.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros en EE. UU. caen tras el rally récord de Wall Street, ya que la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz con Irán y la cautela ante un informe clave de inflación mantuvieron a los traders en vilo.
Los futuros del S&P 500 bajaron un 0,2 %, mientras que los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0,5 %. Los futuros del Dow Jones retrocedieron un 0,1 %.
Los tres principales índices registraron cierres récord en la sesión regular después de que los medios de comunicación estatales iraníes informaran de que Washington y Teherán estaban debatiendo un borrador de acuerdo que podría eventualmente reabrir el Estrecho de Ormuz y restablecer los flujos de transporte marítimo comercial.
Los mercados también se preparan para la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de EE. UU. este jueves, el indicador de inflación más seguido por la Reserva Federal. Los analistas esperan que la inflación general del PCE suba un 0,5 % intermensual, mientras que se prevé que el PCE subyacente aumente un 0,3 %.
Una lectura más alta de lo esperado podría reforzar las expectativas de que la Fed mantenga los tipos de interés elevados durante más tiempo o incluso los suba.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron moderadamente tras haber caído en la sesión anterior junto con los precios del petróleo. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se mantuvo cerca del 4,53% tras retroceder desde sus máximos recientes.
Petróleo, materias primas y criptomonedas
Los futuros del petróleo Brent, referencia mundial del petróleo, subieron un 2,6 % hasta los US$96,72 por barril, manteniéndose por debajo del umbral de los US$100 por barril, pero aún muy por encima de los niveles previos a la guerra.
Los mercados temen que la persistente elevación de los precios de la energía vinculada al conflicto con Irán pueda complicar las perspectivas de política monetaria de la Fed y llevar a una posible subida de los tipos de interés este año.
La Agencia Internacional de la Energía registró en abril la mayor caída mensual de inventarios de su historia: 170 millones de barriles en un solo mes, según señaló UBS al revisar al alza sus previsiones el 23 de mayo, esperando que el Brent se mantenga cerca de los 100 dólares hasta finales de 2026.
El banco suizo cifra en 12,8 millones de barriles diarios la contracción acumulada de la oferta mundial desde febrero.
(The Wall Street Journal, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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