En medio de la decisión del Consejo de Estado de permitirle a la Junta Directiva del Banco de la República sesionar sin el ministro de Hacienda, el gobierno de Gustavo Petro rechazó la postura del alto tribunal.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el manejo de la política económica es mancomunado y no se puede excluir al Gobierno.
A ojos del funcionario, las decisiones sobre las tasas de interés del Banco de la República afectan, en igual medida, a varios sectores económicos sobre los cuales el Ejecutivo tiene injerencia.
Por lo tanto, calificó la medida de “absurda” y advirtió que no se puede separar al Ministerio de Hacienda de este proceso. No obstante, cabe aclarar que el Consejo de Estado no excluye al Gobierno de las decisiones, sino que simplemente otorga la potestad de avanzar en las juntas sin la presencia del ministro.
“Otra vez, mediante fallos, le cortan las alas a lo que pueda hacer el Gobierno en materia económica, de emergencias económicas, de financiamientos económicos, de impuestos, etcétera”, sostuvo el jefe de la cartera política.
¿Cuándo volverá el Banco de la República a tomar decisiones sobre las tasas de interés?
La postura del Consejo de Estado toma relevancia a pocos días de que la Junta vuelva a reunirse este viernes 29 de mayo. Aunque para esta sesión no se espera una decisión sobre las tasas, esto no significa que no pueda darse.
Según el propio Banco de la República, de ser necesario, podría haber un pronunciamiento en ese sentido, a pesar de que, para sorpresa del mercado, la reciente decisión de mantenerlas intactas haya sido unánime.
Por otra parte, para la Junta de finales de junio sí se tiene previsto que el emisor tome decisiones definitivas sobre los tipos de interés.
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Los principales pronósticos apuntan a que la mayoría de los codirectores respaldaría un nuevo incremento de la cifra, la cual, de momento, se ubica en el 11,25 %.