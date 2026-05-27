Tras acusaciones de bloqueo, Invías detalla pendientes técnicos en el Túnel del Toyo

El Instituto Nacional de Vías, por medio de un comunicado, presentó el estado actual de la nueva Vía al Mar y el Túnel 17, Túnel del Toyo, esto en el marco de las declaraciones realizadas por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, donde acusa al Gobierno de bloquear instalación de equipos.
Según detalló la entidad, el Gobierno ha garantizado recursos superiores a los $516.000 millones, destinados a la adquisición, interventoría, montaje de sistemas inteligentes de transporte, ventilación y redes contra incendios del túnel.
Asimismo, mencionó que ha adelantado acciones para la modificación del contrato No. 2336 de 2021, con el fin de avanzar en el inicio formal de las actividades relacionadas con la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel 17.
No obstante, advirtió Invías que la instalación de estos sistemas “requiere previamente la habilitación de frentes de obra y la culminación de actividades civiles complementarias, indispensables para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operación”.
Destacado: Gobernador de Antioquia acusa al Gobierno de bloquear instalación de equipos para Túnel del Toyo
Así las cosas, mencionó los aspectos identificados en los comités técnicos de seguimiento, entre los que se encuentran:
La necesidad de adelantar tratamientos de filtraciones en la galería de evacuación y la construcción de muros pantalla en las galerías, actividades consideradas predecesoras para la instalación de los equipos electromecánicos.
“Durante un comité realizado el 3 de marzo de 2026, se expusieron estas condiciones y se planteó la importancia de avanzar en dichas intervenciones. Posteriormente, en otro comité se manifestó la intención de iniciar los tratamientos requeridos. No obstante, según los reportes técnicos más recientes, estas actividades aún no registran inicio”.
Finalmente, frente a la conexión eléctrica en la subestación de Cañasgordas, “la Gobernación de Antioquia manifestó su intención de aportar recursos para la construcción de la bahía de conexión eléctrica. Actualmente, continúan las gestiones necesarias para definir los mecanismos administrativos y financieros que permitan materializar este aporte”, concluyó el comunicado de Invías.