Gobernador de Antioquia acusa al Gobierno de bloquear instalación de equipos para Túnel del Toyo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó al Gobierno Nacional por los retrasos en las obras del Túnel del Toyo y aseguró que los equipos electromecánicos necesarios para terminar el proyecto permanecen almacenados desde hace casi dos años en bodegas de Itagüí.
La maquinaria restante para completar la obra estaría retenida por el Gobierno en Valle de Aburrá.
“Es el último mecanismo que encontró el Gobierno Nacional para fastidiarnos, porque les molestó mucho que nosotros termináramos en tiempo récord la obra que estaba a su cargo”, afirmó Rendón en el foro Antioquia Impacta y Transforma, realizado por El Tiempo
El mandatario señaló que la Nación dejó inconcluso cerca de la mitad del trayecto que le correspondía ejecutar y aseguró que la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín tuvieron que asumir recursos adicionales para sacar adelante el proyecto.
“Al departamento y al Distrito les tocó poner cerca de $850.000 millones adicionales. Recibimos obras con menos del 50 % de ejecución”, sostuvo.
Rendón aseguró que, desde el momento en que la Gobernación asumió los contratos, se planteó la meta de terminar las obras antes de diciembre de 2026. Sin embargo, afirmó que el avance depende ahora de la instalación de los equipos electromecánicos, encargados de los sistemas de ventilación, iluminación y seguridad del túnel.
“Esos equipos llevan prácticamente dos años guardados en bodegas y no han querido instalarlos”, señaló.
El gobernador explicó que, incluso en los tramos originalmente a cargo de la Nación, ya existirían frentes suficientes para adelantar esos trabajos técnicos.
“Los ingenieros dicen que ya hay suficiente tajo para trabajar. En una tercera parte de ese sector ya podrían instalarse los equipos electromecánicos y, aun así, no lo han querido hacer”, afirmó.
También cuestionó los argumentos financieros del Gobierno Nacional frente a los retrasos y aseguró que Antioquia propuso mecanismos para destrabar la ejecución.
“El Gobierno ralentizó las vigencias futuras y las aplazó para el próximo año. Nosotros dijimos: le financiamos al contratista y la Gobernación asume el costo financiero mientras llegan los recursos. Pero tampoco aceptaron”, indicó.
Rendón agregó que incluso la Contraloría General ha hecho seguimiento al tema, sin que hasta ahora se concrete la instalación de los equipos pendientes.