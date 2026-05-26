Comisión de Acusaciones abre investigación de oficio contra Petro por presunta participación en política

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
La decisión quedó consignada en un oficio fechado este 26 de mayo y firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta de la Comisión, dirigido al secretario de esa célula legislativa, Jairo Fabián Corzo Ordóñez.
En el documento, se sostiene que la apertura de la actuación se da tras “las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales”.
“Solicito su colaboración a fin de que se asigne un radicado para esta investigación de oficio y poder de esa manera dar el respectivo trámite”, señala el documento firmado por la presidenta de la Comisión.
La decisión se conoce después de la solicitud de la Procuraduría, que solicitó información sobre denuncias contra el presidente Petro por presunta participación en política y abrió investigaciones contra funcionarios del Ejecutivo, entre ellos el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la embajadora en Haití, Vilma Velásquez.
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