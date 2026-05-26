Contraloría le pide explicaciones al Gobierno Petro por polémicas decisiones en concesión Autopistas del Café

La Contraloría General de la República le solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) un informe detallado sobre el estado del contrato de concesión de Autopistas del Café, ante posibles riesgos fiscales relacionados con una eventual terminación anticipada del proyecto y una posible reducción en las tarifas de peaje.
En un oficio enviado al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura pidió aclarar si actualmente se estudia o tramita una terminación anticipada del Contrato de Concesión 0113 de 1997, correspondiente al proyecto vial concesionado entre Armenia, Pereira y Manizales.
La entidad de control recordó que la ANI había señalado previamente que “a la fecha no se tiene determinado reconocimientos o compensaciones que habría que pagar al concesionario, por una eventual decisión de terminar de manera anticipada el contrato”.
Explicaciones sobre el futuro de Autopistas del Café
Sin embargo, la Contraloría insistió en que la ANI debe precisar si existe algún análisis sobre esa posibilidad, así como los eventuales pagos o compensaciones que tendría que asumir el Estado en caso de concretarse una terminación anticipada.
Además, el organismo de control pidió un informe actualizado sobre el estado financiero del contrato, incluyendo posibles cuentas pendientes por compensaciones, obras complementarias o ingresos mínimos garantizados a favor del concesionario.
Otro de los puntos centrales del requerimiento tiene que ver con versiones sobre una eventual reducción en las tarifas de peaje para vehículos de categorías 1, 2 y 3. La Contraloría pidió a la ANI confirmar si esa medida está siendo considerada y, en caso afirmativo, remitir los estudios técnicos que la sustenten y explicar cuál sería la fuente de pago para compensar al concesionario por el menor recaudo.
“Sirva esta oportunidad para reiterar la alerta ya expuesta a la ANI sobre el posible riesgo fiscal que acarrearía una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión o la generación de un eventual desequilibrio financiero del mismo, por la intervención unilateral e injustificada de las tarifas de peaje”, advirtió la Contraloría en el documento.
El ente de control también solicitó claridad sobre el estado actual del contrato y pidió a la ANI manifestar de forma “clara, concreta e inequívoca” si la concesión continúa en etapa de operación y mantenimiento. Según respuestas previas de la Agencia, la finalización de esa fase y la etapa de reversión están proyectadas para el 1 de febrero de 2027.
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