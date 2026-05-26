Dólar en Colombia arranca al alza en medio de alianzas a la Presidencia y nuevas tensiones en Irán

El dólar en Colombia arrancó sesiones este 26 de mayo en los $3.634, lo que son $4 más cuando se compara con el cierre pasado.
De momento, según dato de SET-FX, el precio mínimo de la moneda estadounidense es de $3.617, mientras que el valor máximo alcanza los $3.635.
Con esto de base, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.624, lo que son $43 menos cuando se compara con la tasa representativa del mercado que informó la Superintendencia Financiera.
En el plano local, el mercado está a la espera del desenlace de la primera vuelta de votaciones presidenciales en Colombia, en medio del cierre de nuevos acuerdos políticos de algunos de los principales opcionados.
Lo que mueve al dólar en Colombia
Iván Cepeda y Paloma Valencia cerraron nuevas adhesiones para la primera vuelta, mientras las más recientes encuestas muestran una serie de empates técnicos entre Cepeda y el candidato de derecha, Abelardo de la Espriella.
Del lado internacional, el dólar en Colombia se ve afectado por cuenta de nuevos escenarios de incertidumbre por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos aprobara una serie de ataques “defensivos” en territorio de Irán, lo que hace prever un recrudecimiento del conflicto y un riesgo para la suspensión de algunos acuerdos alcanzados en semanas recientes.
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Las principales proyecciones de los analistas locales dan cuenta de que el dólar en Colombia cerraría el año con un precio promedio cercano a los $3.800, aunque hay escenarios de riesgo que mantendrían la volatilidad latente, con eventuales disparadas.
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