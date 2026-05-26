La promesa del presidente Gustavo Petro de construir un tren interoceánico en Colombia tuvo un importante avance la semana pasada, pero, en todo caso, está lejos de volverse realidad.
Según el Ministerio de Transporte, el Gobierno ya terminó los estudios de prefactibilidad, que son los primeros que deben hacerse en cada proyecto de infraestructura.
Allí se determinan si la iniciativa es viable o no, a la luz de aspectos como la demanda de carga, el análisis socio – económico, las ventajas que tendría y, por ejemplo, si vale la pena ejecutarlo para que compita o complemente al Canal de Panamá o el Tren Maya de México.
En su comunicado, la ministra María Fernanda Rojas afirmó este es un paso fundamental para que Colombia aproveche plenamente su posición geográfica privilegiada entre dos océanos.
“Este proyecto tiene el potencial de fortalecer nuestra competitividad, ampliar las capacidades logísticas del país y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el Chocó y para Colombia”, aseguró.
Al mismo tiempo, anunció el inicio de la fase de factibilidad del tren interoceánico de Petro, lo cual fue respaldado por el presidente en una publicación en su cuenta de X.
No obstante, en una respuesta posterior, el Ministerio de Transporte le dijo a Valora Analitik que todavía no existe ningún contrato de consultoría para ejecutar dicha factibilidad: “Es un proceso”, anotaron.
¿Por qué el tren interoceánico de Petro está lejos de construirse?
Por su parte, Fernando Rey, ingeniero civil, especialista en ferrocarriles y exfuncionario de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, le explicó a este medio que el megaproyecto presentado por el Gobierno aún tiene pendientes algunos temas clave lo tienen lejos de poder ser contratado.
“No tiene análisis de impacto ambiental, ni tampoco se sabe cómo será la operación integrada del puerto con la vía férrea. Además, es clave conocer el trazado y las obras de infraestructura que se harán, pero la UPIT ni siquiera ha entregado el informe final para determinar de dónde están sacando los datos”, explicó.
Y añadió que, aun si se cierra la primera etapa de estudios y diseños, la siguiente fase, llamada de factibilidad, puede tomar al menos un año y medio más o hasta dos.
Para dar un ejemplo, la empresa consultora que realizó la fase de factibilidad del Ferrocarril de Pacífico -otro megaproyecto que se está estructurando y que no tenía puertos- tomó dos años para concretar su fase inicial.
De otro lado, el ingeniero señaló que, en materia ambiental, aún no hay claridad cuál será el impacto en el río Atrato o cómo se compaginará el tren interoceánico de Petro con el Parque Nacional Los Katíos, entre otros aspectos.
Ahora bien, otra fuente con conocimiento del proceso le dijo a Valora Analitik que uno de los temas clave para determinar si el ferrocarril es viable o no es el económico, ya que se trata de una obra que, en total, podría superar los $90 billones.
Con esto en mente, aseguró que el país no tendría cómo desarrollar el tren interoceánico de Petro solo con recursos de vigencias futuras e, incluso, dijo que no habría cómo validarlo como asociación público – privada (APP), para lo cual la Nación debe aportar el 20 %.
No hay que olvidar que, actualmente, el país no cuenta con espacio fiscal para desarrollar una iniciativa de esta envergadura, sobre todo porque los cupos siguen copados con los programas de vías 4G y 5G. Y, según esta fuente, la situación fiscal tampoco hace posible que se construya una iniciativa tan grande como un ferrocarril entre los dos océanos.