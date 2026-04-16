En una declaración inesperada por el sector, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, aseguró que le prometió a Gustavo Petro que los estudios del tren interoceánico quedarán listos antes del 7 de agosto, es decir, previo al fin de su mandato presidencial en Colombia.
Según dijo el funcionario en un programa de la Presidencia de la República, emitido el pasado 8 de abril, esta es una posibilidad que se haría de forma rápida. No obstante, en una respuesta oficial posterior a Valora Analitik, la entidad aclaró que solo se concretarán los primeros estudios.
¿Qué dijo el presidente de la ANI del tren interoceánico de Petro?
En su declaración, presidente de la ANI explicó que, actualmente, el megaproyecto sigue en estudios iniciales (de prefactibilidad), los cuales están a cargo de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT) y registran un avance del 90 %.
“Estamos esperando que la UPIT nos haga entrega de este importante corredor, que es el interoceánico, que conecta al Pacífico con el Atlántico. Estamos hablando de dos puertos y una vía férrea”, anotó Torres en la entrevista, tal como se ve a continuación.
Y añadió: “La buena noticia es que le dimos la palabra al presidente Gustavo Petro es que antes de que finalice su periodo de gobierno va a estar estructurado. Va a estar a nivel de factibilidad. Estamos esperando que la UPIT nos los entregue para nosotros llevarlo rápidamente a factibilidad”.
Torres cerró diciendo que este es un proyecto clave, que le dará a Colombia “ventaja competitiva, porque tendremos la oportunidad de conectar los dos océanos, a través de dos puertos y también conectar esos dos océanos con una vía férrea, que es el modo más eficiente en la movilidad de carga”.
Aclaración del presidente de la ANI sobre estudios del megaproyecto
A pesar de lo anterior, en una respuesta enviada a este medio, la entidad dijo que la afirmación a la que hizo referencia el presidente de la ANI “corresponde a la etapa de prefactibilidad del proyecto de corredor interoceánico que viene siendo adelantada por la UPIT”.
Y añadió: “En ese sentido, la meta institucional es que esa fase quede culminada antes de que finalice la actual administración”, pese a que en su entrevista repitió dos veces que la intención del Gobierno era dejar el tren interoceánico a nivel de factibilidad, es decir, con todos sus estudios culminados.
De hecho, expertos del sector consultados por este medio aseguraron que la promesa planteada inicialmente era imposible de cumplir, particularmente porque terminar de estructurar el proyecto podría tomar al menos un año adicional.
De hecho, indicaron que la sola UPIT se ha demorado más de dos años para terminar la primera etapa de estudios de esta iniciativa. Inicialmente, la entidad preveía dejar lista la etapa de prefactibilidad a finales de 2024, pero este es el momento en que no la ha culminado.
Con esto en mente, agregaron que unos estudios de factibilidad se demoran al menos ocho o nueve meses para ser ejecutados, cuando son obras de baja envergadura. Pero cuando se trata de megaproyectos como un corredor interoceánico, los plazos pueden multiplicarse por dos o tres.
En ese sentido, la promesa de que los estudios del tren interoceánico quedará listo antes del 7 de agosto no sería viable de cumplir. En su lugar, lo que sí podría pasar, es que, en los próximos cuatro meses, la ANI adjudique los estudios definitivos o de factibilidad y estos se sigan realizando después de que el Gobierno Petro deje la Casa de Nariño.
Eso sí, en la respuesta oficial, la ANI no aclaró si este nuevo paso se dará en los próximos meses o, en su lugar, si será tarea del nuevo presidente que elijan los colombianos en las urnas.