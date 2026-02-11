La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), entidad que hace parte del Ministerio de Transporte, tiene prácticamente listos los primeros estudios del tren interoceánico propuesto por el presidente Gustavo Petro para Colombia.
Así lo conoció en primicia Valora Analitik, que obtuvo respuesta de la entidad a un derecho de petición, en el cual se consultó por los avances de este megaproyecto, que pretende unir las dos costas del país, en el departamento de Chocó.
La idea del Ejecutivo es construir un ferrocarril de 270 km entre el Pacífico y el Atlántico, además de dos puertos -uno en cada costa-, con el fin de tener una alternativa al Canal de Panamá para trasladar carga entre un mar y otro.
Los primeros estudios del tren Interoceánico de Petro debían haber quedado listos a finales de 2024, pero su desarrollo se retrasó por cuenta de la complejidad de la iniciativa.
Así lo reconoció a principios de 2025 la directora de la UPIT, Martha Coronado, quien afirmó que se identificó la necesidad de hacer unos componentes más fuertes, incluyendo factores ambientales, de demanda y mercado, y de financiación.
¿Qué incluyen los primeros estudios del tren interoceánico de Petro?
Un año después, la iniciativa se mantiene en su primera etapa de estudios y diseños, también conocida como de prefactibilidad, pero está cada vez más cerca de lograr ese hito.
Según la respuesta de Juan Camilo Sanabria, subdirector (e) de estudios y modelación de la entidad, ya se ha avanzado en la ingeniería conceptual, “basada en el análisis de información secundaria existente y la verificación de puntos de control durante las visitas de campo para evaluar y comparar las tres alternativas del proyecto”.
Además, dijo que, actualmente, están elaborando los “volúmenes técnicos” que conforman los primeros estudios del tren interoceánico de Petro, los cuales servirán de base para avanzar hacia las siguientes etapas del megaproyecto, que incluyen estudios de factibilidad y el desarrollo de la licitación pública a cargo del Gobierno Nacional.
En todo caso, dejó claro que los estudios de prefactibilidad en curso deberán quedar “disponibles en el primer semestre del año 2026”.
Lo que se conoce hasta ahora del tren interoceánico
La UPIT explicó que el tren interoceánico de Petro busca tener una conexión mediante un canal seco interoceánico ferroviario, entre las costas del Pacífico y Atlántico Colombiano, así como otras soluciones de infraestructura de transporte en el área de influencia.
La inversión estimada en este megaproyecto asciende a $54,6 billones y su construcción implicaría intervenciones de alto nivel en la zona del Tapón del Darién y, posiblemente, en inmediaciones del Parque Nacional Natural Los Katíos.
El desarrollo de cómo serían las obras está justamente en estudio por parte de la UPIT, pero, por ahora, está claro que los dos puertos que tendrá el corredor se ubicarán en Chocó: uno estará Juradó, en el Pacífico, y otro en Titumate, en el Atlántico.
Así mismo, durante la etapa de estudios, será clave mantener el diálogo con las comunidades, tal y como ha pedido el presidente Petro: “No se trata pasar por encima de ellos y por eso estamos conversando”, dijo en su momento la directora de la UPIT.
El tren interoceánico de Petro también deberá enfrentarse a dos desafíos clave en el mediano plazo. Por un lado, tendrá el reto de conseguir su financiación, sobre todo porque el monto a pagar es equivalente a más del 50 % de todo el programa de vías de cuarta generación (4G) y la situación fiscal en el país es compleja.
Además, tendrá que sortear el factor político que se viene en Colombia con las elecciones presidenciales de este año, cuya primera vuelta se celebrará en mayo.
De hecho, el nuevo presidente deberá definir si continúa con los estudios definitivos del megaproyecto e, incluso, si aprueba su financiación con recursos del Estado. No obstante, también tendrá la opción de descartar el proceso definitivamente.