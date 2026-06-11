Registraduría activa mesas de justicia y refuerza controles para la segunda vuelta presidencial

A 10 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, las autoridades electorales afinan los detalles para las votaciones en todo el territorio nacional.
El registrador nacional, Hernán Penagos, participó en una nueva sesión del Plan Democracia junto al procurador general, Gregorio Eljach, así como representantes de los ministerios del Interior y Defensa, la Policía Nacional, el Ejército y la Misión de Observación Electoral (MOE).
Al término del encuentro interinstitucional, Penagos destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan las mesas de justicia que funcionarán en cada puesto de votación del país. Estos espacios estarán habilitados para recibir y tramitar denuncias relacionadas con posibles delitos electorales durante la jornada.
“Estas mesas de justicia están conformadas por funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Registraduría, recibiendo cualquier circunstancia que tenga que ver con una falta disciplinaria o un delito electoral para darle trámite inmediato y proceder de conformidad con las normas”, explicó el registrador.
Asimismo, hizo un llamado a gobernadores y alcaldes para que mantengan disponibles los recursos logísticos y la maquinaria necesaria para atender eventuales emergencias derivadas de la temporada de lluvias, con el fin de evitar afectaciones en el transporte del material electoral o en el funcionamiento de los puestos de votación.
Como parte de los preparativos, la Registraduría realizó desde su Centro de Control en Bogotá una prueba técnica integral para verificar el funcionamiento de los procesos de digitalización, transmisión y publicación de las actas E-14 de delegados. Durante el ejercicio se evaluaron aspectos como la trazabilidad de la información, los tiempos de publicación, la calidad de las imágenes y el desempeño de los sistemas de consulta para funcionarios y ciudadanos.
Según la entidad, los resultados permitirán fortalecer los mecanismos de control y validación para garantizar la transparencia, confiabilidad y eficiencia de la plataforma tecnológica que será utilizada durante la segunda vuelta presidencial.
Penagos también informó que el material electoral ya fue distribuido en más de 60 países, donde los colombianos podrán votar a partir del próximo 15 de junio en los consulados habilitados.
Por su parte, el procurador general pidió a la ciudadanía, a los actores políticos y a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y prudencia durante la recta final de la campaña.
“Actuar con responsabilidad, tranquilidad, mesura y no dejarse llevar por discursos de odio ni por la desinformación que circula, especialmente a través de las redes sociales”, señaló Eljach.
El registrador agregó que hasta el momento “no hay ningún reporte de traslado de mesas o puestos de votación” y aseguró que el proceso avanza sin contratiempos. Además, indicó que la distribución del material electoral se realiza con acompañamiento de la Fuerza Pública, por lo que descartó cualquier posibilidad de alteración de las tarjetas electorales.
Finalmente, Eljach destacó que el Plan Democracia continúa en sesión permanente y aseguró que la Procuraduría mantendrá la vigilancia preventiva para contribuir al desarrollo de una jornada electoral segura y transparente.