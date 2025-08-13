Petro insiste en dejar asegurado el tren interoceánico del Chocó con vigencias futuras

El presidente Gustavo Petro reiteró la necesidad de llevar el proyecto del tren interoceánico en el Chocó a un “punto de no retorno”. En Bahía Solano, durante el anuncio de modernización del aeródromo José Celestino Mutis, el mandatario pidió a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, garantizar que la iniciativa avance con consultas a la población del departamento y se estructure con vigencias futuras, de manera que su financiación y ejecución queden aseguradas para los próximos años.
Petro recalcó que su objetivo es que el ferrocarril elevado —que conectaría el Pacífico y el Atlántico a través del Chocó— pueda convertirse en una realidad más allá de su gobierno. Cabe mencionar que este megaproyecto ha sido uno de sus deseos desde el inicio de su gobierno.
El proyecto avanza, aunque no a la velocidad que quisiera el presidente. Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, la iniciativa ya tiene lista casi toda la etapa de prefactibilidad, es decir, la primera fase de estudios y diseños que debe surtirse antes de iniciar la obra.
Se trata de una apuesta de infraestructura ambiciosa que busca conectar el océano Pacífico con el Atlántico a través del departamento del Chocó. Con una inversión estimada de $54,6 billones y una extensión de 267 kilómetros, el corredor férreo pretende convertirse en un nuevo eje de integración comercial continental y en una alternativa estratégica frente al Canal de Panamá. La ruta planteada por el Gobierno Petro iría desde Juradó, en el Pacífico, hasta Titumate, en el Atlántico, ambos dentro del territorio chocoano.
Semanas atrás, la ministra señaló que la meta es llevar el proyecto a un “punto de no retorno”, de modo que cuente con posibilidades reales de ser viable y ejecutado. Agregó que ya existen intereses de inversionistas de distintos continentes para participar en la construcción de este megaproyecto.