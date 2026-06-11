Colgas convertirá 3.000 vehículos a gas licuado en 2026. La compañía, que lidera el mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Colombia, manifestó que esto representará un crecimiento aproximado de 70 % frente a los vehículos del parque automotor que ya reconvirtió, y con ello, busca fortalecerse en el segmento de movilidad con GLP.
Añadió que sus objetivos responden a la necesidad de que los usuarios encuentren opciones de movilidad más económicas y con un menor impacto ambiental, señalando que los precios de la gasolina han golpeado el bolsillo de los conductores. Con base en estudios citados por la compañía, entre 30 % y 45 % de los ingresos se destinan al pago de combustibles.
También hizo mención de la falta de disponibilidad de gas, que es consecuencia de una menor producción, aumento en el consumo y el fenómeno de El Niño, lo que causa dificultades en el suministro de este energético.
Jorge Martínez, gerente de movilidad de la empresa, expresó que con esta iniciativa se brinda una solución para el ahorro y también para la sostenibilidad del sistema, dada la coyuntura por la que atraviesa Colombia.
Adicionalmente, Colgas destacó que realizó 5.000 conversiones de vehículos para que utilicen gas como combustible. Todo esto desarrollado en cerca de cuatro años y medio. Agregó que en 2025 alcanzó 1.873 conversiones, que representan 37 % del total. Lo anterior se debió a la expansión del GLP en el mercado y a su llegada a nuevas ciudades.
Otro de los factores fue la instalación de kits de conversión para vehículos, junto con la construcción y adecuación de 21 estaciones con oferta de AutoGLP, con la finalidad de incentivar el consumo.
“El uso de AutoGLP permite una reducción aproximada de 17 % en emisiones de dióxido de carbono frente a la gasolina, así como un ahorro cercano a 45 % en costos de combustible, lo que refuerza su competitividad económica y ambiental”, concluyó Martínez.
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