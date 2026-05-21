El Gobierno presentó este jueves los resultados de los estudios iniciales del tren interoceánico, una de las iniciativas del presidente Gustavo Petro para conectar el Atlántico y el Pacífico mediante un corredor férreo y dos puertos.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dio a conocer la alternativa seleccionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT).
La propuesta -que inicialmente debió estar lista a finales de 2024- plantea un corredor férreo de 222,3 kilómetros de longitud ubicado en el departamento del Chocó, diseñado para conectar el océano Pacífico y el mar Caribe.
El trazado estará articulado con dos puertos situados en las localidades de Juradó y Titumate, y conectará directamente a los municipios chocoanos de Juradó, Nuevo Belén de Bajirá, Riosucio, Unguía y Acandí, junto con el municipio de Turbo, en Antioquia.
“Este proyecto tiene el potencial de fortalecer nuestra competitividad, ampliar las capacidades logísticas del país y generar nuevas oportunidades de desarrollo para el Chocó y para Colombia”, afirmó la funcionaria.
Detalles técnicos y componente digital del tren interoceánico de Petro
La alternativa identificada, que tendría un costo de más de $54 billones, contempla una línea férrea en trocha estándar, la cual está preparada desde su diseño para la implementación de futuras soluciones de electrificación.
Debido a las complejas condiciones geográficas de la región, la infraestructura requerirá de obras de alta complejidad, compuestas por 27,9 kilómetros de túneles, 121,5 kilómetros de viaductos y 72,9 kilómetros de vía construida sobre terreno.
De acuerdo con el Gobierno, estas estructuras fueron proyectadas para proteger las zonas inundables del río Atrato, facilitar la conectividad ecológica a través de pasos de fauna y reducir las afectaciones sobre ecosistemas estratégicos.
Además, incorporan criterios de protección ambiental en las áreas cercanas al Parque Nacional Natural Los Katíos, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco.
El proyecto de tren interoceánico de Petro incorpora una dimensión tecnológica. El Gobierno contempla que las siguientes etapas de estructuración evalúen en detalle el desarrollo de infraestructura digital asociada.
Esto incluye el despliegue de redes de fibra óptica a lo largo del corredor férreo con el objetivo de potenciar las telecomunicaciones, la conectividad y las oportunidades de la economía del conocimiento en el territorio.
Impacto social y estudios de factibilidad pendientes
Eso sí, la iniciativa también prevé un componente social para el litoral Pacífico. Los estudios iniciales estiman que cerca de 258.000 personas de municipios como Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién, Riosucio, Acandí y Juradó podrían beneficiarse de manera directa por los impactos económicos y sociales del corredor.
“Este proyecto no puede medirse únicamente en kilómetros de vía o en toneladas de carga. Su verdadero valor está en la capacidad de generar oportunidades, fortalecer las economías locales y cerrar brechas históricas que durante décadas han afectado al Chocó”, señaló la ministra Rojas.
La fase de prefactibilidad también incluyó un componente de participación territorial, reconociendo la presencia de 19 consejos comunitarios afrodescendientes y 13 resguardos indígenas pertenecientes a los pueblos Katío, Embera y Cuna, con quienes se adelantaron espacios de diálogo para identificar riesgos y oportunidades.
Con el cierre de la prefactibilidad, el proyecto pasa a manos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que tendría que contratar una consultoría especializada para ejecutar los estudios definitivos o de factibilidad, los cuales -en todo caso- toman meses o años en ejecutarse.