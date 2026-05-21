Barranquilla avanza en estructuración de una concesión para garantizar navegabilidad del río Magdalena

Uno de los megaproyectos clave que tendrá la ciudad de Barranquilla es la estructuración de la concesión que busca garantizar la navegabilidad en el río Magdalena para asegurar condiciones estables para el sector portuario.
Henry Cáceres, quien es el secretario de Desarrollo Económico de Barranquilla, explicó en entrevista con Valora Analitik, que la iniciativa surge como respuesta a una problemática histórica relacionada con el dragado del río.
Según indicó, durante años las discusiones sobre la asignación de recursos para estas labores han generado incertidumbre para los puertos, empresarios y distintos actores económicos de la región.
En ese contexto, la administración distrital comenzó a analizar alternativas que permitan dar mayor estabilidad al mantenimiento del canal navegable. La propuesta contempla entregar la operación mediante un esquema de concesión y alianza con privados, con el objetivo de asegurar calados de entre 10 y 12 pies que permitan el ingreso de embarcaciones de mayor tamaño y fortalezcan la competitividad del puerto de Barranquilla.
Cáceres señaló que el proyecto busca consolidar las condiciones necesarias para mantener el dinamismo económico de la ciudad y potenciar la actividad portuaria.
En ese sentido, aseguró que ya se han adelantado conversaciones con la Sociedad Portuaria de Barranquilla y otros actores del sector, quienes han manifestado inquietudes frente a los posibles costos que implicaría la concesión.
De acuerdo con el secretario, una de las principales preocupaciones de los empresarios es que las tarifas futuras puedan afectar la competitividad del puerto frente a terminales como las de Santa Marta o Cartagena. Por ello, afirmó que el Distrito trabaja en un modelo que permita garantizar tarifas equilibradas y sostenibles para todas las sociedades portuarias.
“El objetivo es trabajar de la mano con el sector portuario para que las condiciones económicas sean viables y no terminen afectando la competitividad de la ciudad”, explicó el funcionario.
El secretario destacó además el comportamiento reciente de la actividad portuaria en Barranquilla. Según indicó, durante el primer trimestre del año se movilizaron 3,2 millones de toneladas, la cifra más alta registrada para un periodo similar. Solo en marzo se alcanzaron 1,2 millones de toneladas movilizadas.
Para la administración distrital, estos resultados reflejan la importancia del sector portuario dentro de la estrategia de desarrollo económico de Barranquilla, que no solo contempla apuestas ligadas al turismo, los eventos o el Carnaval, sino también el fortalecimiento de la infraestructura logística y comercial.
¿Cuándo se espera que se defina el inicio de la concesión?
Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de estructuración. Cáceres explicó que el Distrito adelanta conversaciones con Cormagdalena y ya solicitó el acompañamiento del Gobierno Nacional para que participe en el proceso relacionado con la recuperación y mantenimiento del río Magdalena.
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Aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de la concesión, el funcionario aseguró que la meta es cerrar este año con una hoja de ruta definida y una estructuración avanzada del proyecto. La expectativa de la administración es que hacia 2027 pueda concretarse la salida de la Asociación Público-Privada (APP).
La iniciativa contaría con participación de inversionistas privados internacionales, entre ellos un grupo de origen danés, aunque el secretario evitó revelar nombres debido a que el proceso aún se encuentra en construcción.
El modelo contempla un esquema similar al de las concesiones viales, en el que se aplicarían tarifas para garantizar el mantenimiento de la navegabilidad.
Sin embargo, el Distrito insiste en que dichos cobros deberán construirse de manera concertada con el sector portuario para evitar impactos negativos sobre la operación de las terminales marítimas.
Finalmente, Cáceres indicó que el componente financiero todavía está siendo evaluado y dependerá del modelo de negocio definitivo. Esa estructuración determinará cuánto aportará el sector privado y cuál será la participación económica del Distrito y otras entidades públicas para hacer viable el proyecto.