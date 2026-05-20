Proyecto en Las Areneras registró avance de 60 %; ayudaría al transporte en el suroccidente de Colombia

La concesionaria Pacífico 1 señaló que las obras del retorno en jurisdicción de Amagá, en el sector Las Areneras, registraron un avance aproximado de 60 %.
Según manifestó la organización, la intervención hace parte de una solución para la movilidad en este tramo del corredor, en la que también se incluyen la estabilización de los taludes 21, 22 y 23, así como la conexión de la calzada izquierda con el puente 23.
A la vez, se indicó que los taludes 21 y 22 ya están finalizados, mientras que el talud 23, que mide cerca de 150 metros, registra un avance en su base cercano a 30 %.
Adicionalmente, en este segmento de la obra se han movilizado más de 135.000 metros cúbicos de material arenoso, sumado a la instalación de 1.926 anclajes. El proyecto tiene como meta terminar las obras en el primer trimestre de 2027.
La concesionaria señaló que, mientras avanzan los trabajos, se mantendrá el paso vehicular por un solo carril. Durante esta etapa habrá excavaciones, maniobras técnicas y acciones para reducir el riesgo de eventuales desprendimientos de material, con la finalidad de mantener la seguridad en el proyecto.
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La organización también indicó que el Retorno 1, ubicado en el sector Carcafé, ya está en operación y que, una vez finalicen las obras en Las Areneras, se contará con doble calzada, lo que mejoraría las condiciones de transporte en el suroeste antioqueño y hacia el suroccidente de Colombia.
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