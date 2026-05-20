Yuri Buenaventura: “El 50 % de la música en español nace en Colombia”

Colombia tiene una ventaja competitiva en la economía cultural que todavía podría aprovechar mucho más: su capacidad de crear música, historias y contenidos en español.
Así lo planteó el cantante y compositor colombiano Yuri Buenaventura, en la antesala de Exponegocios 2026, evento organizado por la Cámara de Comercio de Cali que se realizará este 21 de mayo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico.
Durante una entrevista previa al evento, el artista aseguró que el país tiene una oportunidad enorme si entiende la cultura no solo como expresión artística, sino también como una industria capaz de generar empresa, empleo, valor económico y proyección internacional.
“El 50 % del mercado global en español se escribe en Colombia, en ciudades como Medellín y Cali, y ahora también desde expresiones como el hip hop en Buenaventura. Eso hay que estructurarlo como emprendimiento”, afirmó Buenaventura.
La frase resume una de las ideas centrales de su mensaje: Colombia tiene talento creativo, pero necesita estructurarlo mejor como emprendimiento cultural.
Colombia y el potencial de la música como negocio
Para Buenaventura, la música no debe verse solo como entretenimiento, sino como una industria cultural con reglas comerciales, modelos de negocio y oportunidades de mercado. Por eso, insiste en que los artistas deben aprender a estructurar su talento como empresa.
Por eso, considera que los artistas y compositores colombianos tienen una oportunidad si aprenden a convertir su talento en proyectos sostenibles.
“El día que entendamos eso, seremos una potencia mundial del emprendimiento cultural”, dijo.
El artista agregó que en Cali y en el Valle del Cauca existe una base importante de jóvenes autores y compositores que pueden construir empresas alrededor de su talento.
“Aquí en Cali hay mucho joven autor y compositor. Eso hay que estructurarlo como emprendimiento”, señaló.
Uno de los puntos más relevantes de la conversación fue la necesidad de romper el prejuicio que existe alrededor de la rentabilidad en el sector cultural.
Buenaventura aseguró que muchos artistas sienten que hablar de mercado, dinero o comercialización puede ser una forma de traicionar la cultura. Sin embargo, para él ocurre lo contrario: estructurar el talento como empresa permite protegerlo, valorarlo y llevarlo más lejos.
“A uno le da miedo hablar de dinero o siente que traiciona la cultura, pero no es así”, afirmó.
En esa línea, explicó que una canción nace como emoción, pero al convertirse en un álbum, llegar a plataformas como Spotify o entrar en distintos mercados, pasa también a formar parte de una cadena comercial.
“Al final sí; no nace como un producto, nace como una emoción. Pero a partir del momento en que armamos un álbum y se cuelga en Spotify, entramos al mercado”, sostuvo.
Exponegocios 2026 y la mentalidad empresarial del Valle
La reflexión de Yuri Buenaventura se da en la antesala de Exponegocios 2026, un evento de la Cámara de Comercio de Cali que se proyecta como epicentro de transformación y mentalidad empresarial en la región.
El encuentro reunirá a empresarios, directivos y emprendedores alrededor de historias reales de construcción empresarial, innovación, liderazgo y transformación, con una agenda que conecta tecnología, cultura, territorio y visión de largo plazo.
En ese contexto, el mensaje del artista evidencia cómo cualquier talento, oficio o idea puede convertirse en empresa cuando cuenta con estructura, visión estratégica y capacidad para llegar al mercado.
Buenaventura cerró con una invitación a mirar a Cali como una plataforma desde la cual se puede crear, formalizar y vender talento al mundo.
“Mi empresa está en Cali, inscrita en la Cámara de Comercio, y desde aquí vendemos nuestra música al mundo”, afirmó.
Para el artista, el mercado existe. El reto está en que Colombia, y especialmente el Valle del Cauca, fortalezca su mentalidad empresarial para convertir capacidades locales en proyectos sostenibles y competitivos.