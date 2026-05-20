Olmedo López aceptó cargos por el escándalo de corrupción de la UNGRD; la sentencia se conocerá en junio de 2026

Olmedo López, uno de los principales protagonistas del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
El proceso continuará el martes 26 de mayo de 2026, cuando se llevará a cabo la audiencia para legalizar el allanamiento de cargos dentro del proceso judicial.
De esta manera sigue avanzando uno de los principales escándalos de corrupción que golpeó al gobierno del presidente Gustavo Petro. López dirigió la UNGRD hasta febrero de 2024, en medio de las denuncias que destaparon el escándalo por el presunto desvío de recursos públicos de la entidad.
Según se conoció, parte de esos recursos habrían sido utilizados con el objetivo de facilitar el trámite de iniciativas del Gobierno en el Congreso de la República.
De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, López tomó la decisión de aceptar cargos y colaborar con la justicia no como parte de su estrategia judicial, sino con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, se indicó que ya habría comenzado a colaborar con la Fiscalía General de la Nación mediante la entrega de información y documentación que contribuiría al avance de las investigaciones.
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Tras la audiencia de legalización del allanamiento de cargos, un juez continuará con el proceso para definir la condena. La audiencia de sentencia está programada para junio de 2026.
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