ISA Brasil implementó su primer reactor en infraestructura eléctrica que utiliza aceite vegetal

ISA Brasil, filial de Ecopetrol, implementó su primer reactor de 460 kilovoltios en América Latina. La iniciativa se desarrolló en alianza con Hitachi Energy y utiliza aceite vegetal como fluido aislante, una tecnología que permite mejorar la seguridad del sistema eléctrico y reducir el impacto ambiental.
El proyecto fue puesto en marcha en la subestación Baurú, en São Paulo, y hace parte de un proceso de modernización del sistema que contó con inversiones cercanas a US$33 millones de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica.
Según informó la empresa, el proyecto incluyó la instalación de cuatro reactores shunt, equipos que absorben excedentes de energía que elevan los niveles de tensión, especialmente en redes extensas o en escenarios de baja demanda. Esto permitiría mejorar la estabilidad de la red y garantizar que la energía llegue de manera segura a los usuarios.
La compañía también señaló que el uso de aceite vegetal reduciría hasta 20 % la huella de carbono asociada a materiales y cerca de 11 % de las emisiones durante el ciclo de vida de los equipos. Además, destacó que este insumo mejora la seguridad ambiental por ser altamente biodegradable y disminuir el riesgo ecológico en caso de fugas.
ISA manifestó que esta tecnología hace parte de su estrategia para alcanzar la meta de cero emisiones en 2050. El plan contempla una reducción gradual de 60 % para 2040 y de 90 % hacia 2050.
Gabriel Melguizo, vicepresidente del negocio de transmisión de energía de la compañía, afirmó que la implementación de este tipo de tecnología representa un paso importante para la transmisión eléctrica en América Latina, al demostrar que es posible combinar una operación eficiente del sistema con sostenibilidad en la infraestructura.
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“La sustitución de insumos derivados del petróleo por alternativas de origen renovable refuerza el compromiso de ISA con una transición energética limpia, en línea con su estrategia 2040”, concluyó Melguizo.
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