Peajes de Autopistas del Café tendrán tarifas diferenciales tras acuerdo con comunidades

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que alcanzó un acuerdo para implementar tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café. El anuncio fue realizado por el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Roberto Uparela, luego de participar en la mesa de diálogo y concertación desarrollada en el peaje Tarapacá II.
Según explicó el funcionario, las conversaciones se extendieron desde la tarde del martes hasta la madrugada de este miércoles con el propósito de encontrar alternativas que permitieran poner fin a las protestas y a los bloqueos registrados en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento.
“Desde ayer martes y hasta hoy en la madrugada estuvimos explorando alternativas que permitieran levantar la protesta de los manifestantes, quienes obstaculizan el paso de vehículos en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento”, señaló Uparela.
La ANI indicó que las tarifas diferenciales beneficiarán a las comunidades ubicadas en el área de influencia de los peajes San Bernardo del Viento, Las Pavas y Tarapacá I y II. Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán acreditar su residencia ante las alcaldías correspondientes y registrar el vehículo que será cobijado con la medida.
De acuerdo con la entidad, los vehículos de categoría I, que incluyen automóviles, camperos y camionetas, así como los de categoría II, correspondientes a buses, pasarán de pagar una tarifa de $17.800 a $700. En cuanto a las categorías III en adelante, la ANI precisó que la reducción se aplicará de manera proporcional.
¿Hasta cuándo está la vigente la concesión?
De acuerdo con la información entregada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura, la concesión de Autopistas del Café mantiene vigencia contractual hasta el año 2027. Además, el proyecto registra un cumplimiento del 100 % de las obligaciones pactadas y presenta indicadores técnicos superiores a los establecidos inicialmente en el contrato.
La entidad destacó que las intervenciones desarrolladas durante la ejecución de la concesión han contribuido a mejorar la conectividad entre los departamentos del Eje Cafetero, gracias a trabajos de mantenimiento, rehabilitación y modernización vial que permitieron reducir tiempos de desplazamiento y fortalecer la movilidad regional.
El gremio también indicó que, durante la ejecución del proyecto, se han generado más de 50.000 empleos directos e indirectos, además de inversiones en programas sociales y ambientales dirigidos a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia del corredor vial.
Actualmente, la concesión y la Agencia Nacional de Infraestructura adelantan el proceso de reversión del contrato previsto para 2027. Para ello, ambas partes desarrollan estudios técnicos, jurídicos y financieros con el propósito de garantizar la continuidad operativa del corredor bajo los parámetros establecidos en la legislación colombiana.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura enfatizó que los contratos de concesión se encuentran amparados por la Constitución y las normas vigentes, por lo que cualquier decisión relacionada con una terminación anticipada debe sustentarse en causales legales plenamente demostradas.
En ese sentido, el gremio advirtió que una cancelación unilateral sin soporte técnico o jurídico podría activar mecanismos de compensación e indemnización a favor del concesionario.