Ingresos de Nvidia crecieron 85 % en el primer trimestre del año; amplió en US$80.000 millones su recompra de acciones

Nvidia, una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y pionera por su desarrollo de procesadores, dio a conocer que en el primer trimestre del año tuvo ingresos récord, por encima de las expectativas del mercado.
De acuerdo con la compañía, sus ingresos llegaron a US$81.600 millones, un 20 % más que en el trimestre anterior y un 85 % más que hace un año. En el caso de la ganancia neta, se ubicó en US$58.321 millones, es decir, 211 % superior.
Durante la entrega de resultados, la compañía informó que en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 devolvió a sus accionistas una cifra récord de aproximadamente US$20.000 millones en forma de recompra de acciones y dividendos en efectivo.
El 18 de mayo de 2026, el Consejo de Administración aprobó una autorización adicional de US$80.000 millones para la recompra de acciones de la compañía, sin fecha de vencimiento.
Dividendos y otros resultados
Nvidia indicó además que aumentará su dividendo trimestral en efectivo de US$0,01 por acción hasta US$0,25 por acción ordinaria, que se pagará el 26 de junio de 2026 a todos los accionistas registrados al 4 de junio de 2026.
Por otro lado, Nvidia declaró en un documento corporativo relacionado que la compañía invirtió US$18.600 millones en empresas privadas y fondos de infraestructura durante su primer trimestre fiscal.
Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, dijo que la IA agéntica “ya está aquí, realizando un trabajo productivo, generando valor real y escalando rápidamente en empresas e industrias”.
Y añadió: Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red”.
Separación de lectura de sus negocios
Nvidia reveló que está adoptando un nuevo marco de informes que refleja mejor sus impulsores de crecimiento actuales y futuros y contará con dos plataformas de mercado.
Por un lado, los reportes de centros de datos, que engloba Nubes de IA, Industria y Empresas, hiperescala, que incluye los ingresos procedentes de las nubes públicas y las mayores empresas de internet de consumo del mundo.
En relación con los resultados de sus centros de datos, los ingresos del primer trimestre alcanzaron la cifra récord de US$75.200 millones, un 21 % más que en el trimestre anterior y un 92 % más que hace un año.
El otro segmento es el de computación periférica, en el que destaca los dispositivos de procesamiento de datos para IA automatizada y física, como PC, consolas de videojuegos, estaciones de trabajo y robótica.
En este rubro, los ingresos en el primer trimestre fueron de US$6.400 millones, un 10 % más que en el trimestre anterior y un 29 % más que hace un año.
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